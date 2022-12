Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 26. januára

Viedeň 23. decembra (TASR) - Rakúsko v piatok rozhodlo o predĺžení kontrol na hraniciach so Slovenskom o ďalších 30 dní, teda až do 26. januára. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry APA.



Rozhodnutie o predĺžení hraničných kontrol oznámilo rakúske ministerstvo vnútra. O 30 dní predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom v stredu aj Česko.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner označil toto opatrenie za nevyhnutné. V prípade zrušenia hraničných kontrol by podľa neho "prevádzačská mafia" okamžite zareagovala a presmerovala trasy, kadiaľ pašuje migrantov, cez Rakúsko.



Kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedlo Rakúsko ešte koncom septembra. Odvtedy podľa rakúskeho ministerstva vnútra zadržali 19 prevádzačov a zastavili viac než 800 osôb pokúšajúcich sa o nelegálne prekročenie hranice.