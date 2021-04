Nočné zemetrasenie južne od Viedne bolo cítiť aj v Bratislave

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zemetrasenie, ku ktorému došlo v noci na utorok v oblasti južne od rakúskej metropoly Viedeň, v okolí mesta Neunkirchen, bolo cítiť aj v Bratislave. Pre TASR to potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied s tým, že z hlavného mesta majú vyplnených už 30 makroseizmických dotazníkov. Zemetrasenie zaznamenala aj národná sieť seizmických staníc.



Zemetrasenie bolo v Bratislave cítiť okolo 1.00 h. "Najmä ho mohli pocítiť obyvatelia v bratislavskej mestskej časti Petržalka," povedal Csicsay s tým, že hlásenia zatiaľ evidujú len z hlavného mesta. Zemetrasenie zaznamenala aj národná sieť seizmických staníc. Dobre to napríklad vidno na seizmograme zo stanice Modra.



Csicsay nevylučuje, že pribudnú aj ďalšie hlásenia od ľudí. Verejnosť preto vyzýva, aby v prípade, ak pocítila zemetrasenie, vyplnila makroseizmický dotazník na webe zemetrasenia.sk.



Okolie rakúskeho mesta Neunkirchen zasiahlo v noci na utorok viacero zemetrasení. Najsilnejšie z nich s magnitúdou 4,4 zaznamenali krátko pred 1.00 h v noci. Otrasy boli cítiť vo Viedni, v spolkovej krajine Burgenland i v Salzburgu.



Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo oblasť južne od rakúskej metropoly Viedeň 30. marca. Aj to bolo cítiť v Bratislave. Zo zahraničia pocítili ľudia na Slovensku zemetrasenie napríklad aj na konci minulého roka. Zemetrasenie z okolia chorvátskeho Záhrebu vtedy zaznamenali vo viacerých mestách na západe krajiny.





V Rakúsku zaznamenali viacero zemetrasení; najsilnejšie s magnitúdou 4,4

