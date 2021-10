Rakúsky kancelár Schallenberg čoskoro navštívi Slovensko

Bratislava/Viedeň 13. októbra (TASR) - Nový rakúsky kancelár Alexander Schallenberg navštívi čoskoro Slovensko. Oznámil to v utorok večer na sociálnej sieti Twitter premiér SR Eduard Heger.



Predseda slovenskej vlády v príspevku na Twitteri spomenul, že dostal "priateľský telefonát" od Schallenberga, ktorý prijal jeho pozvanie na návštevu Slovenska. Ich vzájomný rozhovor podľa Hegera "potvrdil vynikajúce bilaterálne vzťahy a spoločný proeurópsky postoj". Heger dodal, že sa teší na ich spoločné stretnutie na summite EÚ v Bruseli, ktorý sa uskutoční budúci týždeň.



Schallenberg sa na Twitteri Hegerovi poďakoval za pozvanie a uviedol: "Pandémia (COVID-19) ukázala, že naše susedstvo je dôležité". Ako dodal, teší sa na ďalšie prehĺbenie výbornej spolupráce so SR.



Termín Schallenbergovej pracovnej návštevy SR zatiaľ oficiálne nie je potvrdený. Úrad rakúskeho kancelára podľa agentúry APA uviedol, že cestu na Slovensko chce Schallenberg absolvovať čo najskôr.



Agentúra APA konštatuje, že spornou otázkou vo vzájomných vzťahoch oboch krajín je dostavba jadrovej elektrárne v Mochovciach - predovšetkým jej tretieho a štvrtého bloku. Vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených sa totiž v programovom vyhlásení z januára 2020 zaviazala, že sa bude všetkými dostupnými politickými i právnymi prostriedkami usilovať o zamedzenie výstavby či rozširovania atómových elektrární v susedných štátoch.



Začiatkom mája sa Heger stretol vo Viedni s bývalým kancelárom Sebastianom Kurzom a v júni zase Kurz pricestoval do Bratislavy.



Heger v sobotu večer po rozhodnutí spolkového kancelára Kurza odstúpiť z funkcie vyzdvihol príkladnú úroveň politickej kultúry v Rakúsku. Kancelár sa dostal pod tlak na rezignáciu zo strany opozície i koaličných Zelených po stredajšom oznámení protikorupčnej prokuratúry (WKStA), že vyšetruje Kurza, deväť ďalších osôb a tri združenia. Preveruje podozrenia, že od apríla 2016 boli peniaze rezortu financií využité na zaplatenie prieskumov verejnej mienky v prospech Kurza, ktorý bol v tom čase ministrom zahraničných vecí.