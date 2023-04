Rakúsky minister vnútra Karner ocenil spoluprácu so SR pri migrácii

Bratislava/Viedeň 25. apríla (TASR) - Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner v utorok v Bratislave ocenil spoluprácu so Slovenskom v boji proti nezákonnej migrácii a označil ju za nebyrokratickú a zmysluplnú. Urobil tak po stretnutí so slovenským dočasne povereným ministrom vnútra Romanom Mikulcom. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Na úspešný boj proti prevádzačstvu je podľa Karnera potrebná cezhraničná spolupráca. Pripomenul, že od začiatku februára sa uskutočňujú mobilné kontroly a monitoring v pohraničných oblastiach, pri ktorých spolupracujú rakúski a slovenskí policajti.



Na rakúskej strane sa na nich zúčastňujú policajti z Viedne a Dolného Rakúska. Zmiešané hliadky sú nasadzované vo vlakoch z Bratislavy do Viedne a kontroly sa vykonávajú aj na železničných staniciach. V Dolnom Rakúsku zmiešané hliadky pôsobia v priestore na hraniciach so Slovenskom.



Rakúsko začiatkom februára zrušilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Zavedené boli koncom septembra 2022 v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a potrebou obmedziť pôsobenie prevádzačských mafií. Namiesto nich v pohraničnom priestore hliadkujú mobilné tímy na základe dohody so slovenskými úradmi, uviedlo vo februári rakúske ministerstvo vnútra na oficiálnej webovej stránke.



Kontroly na rakúskych hraniciach s Maďarskom a Slovinskom však pokračujú.