Rakúsky prezident absolvuje v máji oficiálnu návštevu Slovenska
Rakúsko patrí podľa KP medzi najdôležitejších partnerov Slovenska, je významným susedom a zároveň najväčším zahraničným investorom.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen príde 11. mája na pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho na oficiálnu jednodňovú návštevu Slovenskej republiky. Stretnutie bude potvrdením kontinuity, sily a strategického významu slovensko-rakúskych vzťahov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Hlavnými témami rokovaní prezidentov budú bilaterálna a cezhraničná spolupráca, energetická bezpečnosť, aktuálny vývoj na Ukrajine, európska agenda, ako aj situácia na Blízkom východe vrátane Hormuzského prielivu.
Pre Slovensko je podľa KP Rakúsko zdrojom cenných skúseností v mnohých oblastiach, od duálneho vzdelávania, cirkulárnej ekonomiky až po zelené inovácie. Prezidenti sa preto zamerajú na posilnenie odborného dialógu a podporu konkrétnych spoločných projektov s priamym prínosom pre občanov a podnikateľov. Medzi priority patrí rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, posilnenie energetickej bezpečnosti, dekarbonizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu.
Rakúsko patrí podľa KP medzi najdôležitejších partnerov Slovenska, je významným susedom a zároveň najväčším zahraničným investorom. „Rakúske spoločnosti na Slovensku preinvestovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48.000 ľudí. Obchodná výmena dlhodobo rastie, slovenský export do Rakúska dosahuje takmer šesť miliárd eur, pričom dovoz presahuje tri miliardy eur. V Rakúsku zároveň pôsobí viac ako 700 slovenských firiem,“ priblížili z KP.
Oficiálna návšteva prezidenta Rakúska tak predstavuje ďalší krok k prehlbovaniu strategického partnerstva a spoločnému riešeniu aktuálnych európskych a globálnych výziev. Van der Bellen by sa mal počas nej stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Návšteva sa uskutoční deň pred samitom prezidentov krajín Slavkovského formátu (S3) v Bratislave, na čele ktorého je aktuálne SR. Líderstvo neformálneho regionálneho zoskupenia troch krajín prevezme od júla práve Rakúsko.
