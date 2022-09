Rakúsky rezort vnútra:Situáciu na hraniciach so SR priebežne sledujeme

Prečítajte si aj: Česko dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom



Viedeň 27. septembra (TASR) - Rakúsko priebežne sleduje situáciu na hraniciach so Slovenskom, aby mohlo v prípade potreby vyvodiť príslušné opatrenia. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca rakúskeho ministerstva vnútra Harald Sörös. Reagoval tak na rozhodnutie Českej republiky opätovne zaviesť dočasné kontroly pozdĺž celej hranice so Slovenskom z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie.poznamenal Sörös.Priblížil, že v Rakúsku bolo od začiatku tohto roka do konca augusta podaných viac než 56.000 žiadostí o azyl. Ide o druhý najvyšší počet žiadostí v prepočte na obyvateľov, doplnil.Česká vláda v pondelok schválila nariadenie o dočasnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Platiť začne o polnoci zo stredy na štvrtok. Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní, potom vláda rozhodne o možnom predĺžení.Hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová v reakcii na zavádzanie hraničných kontrol s ČR uviedla, že je potrebné prerokovať to na úrovni Európskej únie. Krok Česka má podľa ministerstva vplyv aj na ostatné európske krajiny. Dodala, že Slovensko, Česko, ako aj ďalšie krajiny Európy trpia tzv. sekundárnou migráciou. Znamená to, že ľudia, ktorí prichádzajú, nechcú v daných krajinách zostať, ale sú pre nich len migračnou trasou.