Rakvu s pozostatkami J. Tomka vystavia v piatok a sobotu v Bratislave

Bratislava 9. augusta (TASR) - Rakva s telesnými ostatkami kardinála Jozefa Tomka bude vystavená aj v Bratislave, a to v piatok a sobotu (12. a 13. 8.). Verejné uctenie pozostatkov bude verejnosti prístupné v čase od 9.00 do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Pre TASR to potvrdili z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.



Vystavenie telesných pozostatkov bude počas oboch dní uzatvorené slávením svätej omše za kardinála so začiatkom o 12.00 h. "Vyjadrime našu vďačnosť Pánovi za dar života pána kardinála Jozefa Tomka našimi modlitbami a prosme pre neho o večné šťastie v nebeskom domove aj obetovaním našej osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní," uviedol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.



Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel v pondelok (8. 8.) v Ríme. Posledná rozlúčka s kardinálom bude vo vatikánskej Bazilike sv. Petra vo štvrtok 11. augusta o 11.00 h. Následne jeho pozostatky prevezú na Slovensko.



Uctiť si pamiatku emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Tomka si bude môcť verejnosť aj v Košiciach. "Podľa liturgického harmonogramu budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte v košickej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14. augusta od 16.00 do 21.00 h a v pondelok 15. augusta od 9.00 do 12.00 h dopoludnia," informovala Košická arcidiecéza. Popoludní bude prenesený do Kaplnky sv. Michala. Následne sa v utorok (16. 8.) uskutočnia pohrebné obrady.