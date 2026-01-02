Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Raši a Okamura: Rok 2026 bude o obnovovaní vzťahov medzi SR a ČR

Na snímke zľava predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Tomio Okamura na spoločnej tlačovej konferencii v Prahe 17. decembra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Okamura označil vzťahy medzi ČR a SR za nadštandardné a výnimočné.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Vo svojom spoločnom novoročnom prianí to uviedli predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

„Rok 2026 bude rokom unikátneho reštartu slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov. Urobím všetko pre to, aby sa naše vzťahy už nikdy nestali rukojemníkom zlých politických rozhodnutí,“ povedal Raši vo videu. Okamura označil vzťahy medzi ČR a SR za nadštandardné a výnimočné. „Teším sa na spoluprácu, ktorá bude prospešná pre nás všetkých,“ dodal.

.

