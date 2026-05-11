Raši a Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom v pondelok po spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Hovorili aj o európskej integrácii Gruzínska. Išlo o prvú takúto návštevu vôbec.
„Stretli sme sa tu preto, aby sme podporili parlamentnú diplomaciu a vzťahy medzi našimi krajinami. Na rokovaní boli aj zástupcovia výborov. To bude dôležité pre ďalšie konkrétne rozhovory, rokovania a hlavne riešenia problémov, s ktorými sa oba parlamenty stretávajú,“ uviedol Raši. Papuašvili ocenil spoluprácu medzi parlamentnými výbormi. „Vážime si spoluprácu najmä na parlamentnej úrovni, pokiaľ ide o výmenu skúseností, ale takisto aj zameranie na spoločné ciele. Vážime si dobré vzťahy aj na úrovni jednotlivých parlamentných výborov,“ povedal.
Raši zároveň deklaroval, že Slovensko naďalej podporuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska v medzinárodne uznaných hraniciach. Papuašvili priblížil, že rokovali aj o výzvach vo vzťahoch Gruzínska s Európskou úniou a o ceste ku konštruktívnemu dialógu. Vyzdvihol pritom zdieľanie skúseností Slovenska v procese európskej integrácie. Raši doplnil, že SR je pripravená pomôcť Gruzínsku vo všetkých otázkach, ktoré bude považovať za potrebné na jeho ceste do EÚ.
Raši označil Gruzínsko za dôležitú a strategickú tranzitnú cestu pre Slovensko. Poďakoval za bezchybné fungovanie v rámci diverzifikácie zdrojov. Vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi.
