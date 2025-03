Raši: Agrominister Takáč má pri manažmente slintačky dôveru vlády

Bratislava 29. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) má pri manažmente slintačky a krívačky (SLAK) plnú dôveru slovenskej vlády. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v diskusii s opozičným poslancom NR SR a predsedom strany SaS Branislavom Gröhlingom v relácii STVR Sobotné dialógy.



„Som rád, že eurokomisár, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo, povedal, že všetko, čo bolo urobené zo strany vlády SR a najmä zo strany pána ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, bolo urobené včas a primerane. Pán Richard Takáč má plnú dôveru vlády,“ podčiarkol Raši.



Predseda NR SR pripomenul, že na Slovensku bol eurokomisár pre pôdohospodárstvo nielen preto, aby EÚ vedela koordinovať postup proti šíreniu SLAK, ale aj preto, aby vedela pomôcť aj finančne.



„Keď počúvam slová, že vláda pre to urobila všetko, čo sa dalo urobiť, tak neviem, či žijeme v dvoch rozdielnych svetoch. Dva, resp. tri týždne sa odvtedy, keď Maďarsko oznámilo, že má túto nákazu, toto ohnisko, tak sa tu nič nedialo,“ oponoval Gröhling.



„Vyčítam, že vláda preventívne nič nekonala. Riešili sami seba, riešili voľbu pána Rašiho (za predsedu NR SR) a svoje 'fleky' a podobné veci. Kašlali na ľudí, kašlali na farmárov,“ zdôraznil k manažovaniu SLAK opozičný poslanec NR SR.



Gröhling doplnil, aby predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) urobil niečo pre to, aby automobilky na Slovensku neboli postihnuté americkými clami. Podľa neho sa tri mesiace na Slovensku v uvedenej veci nič nedialo. O tom, že prezident USA chce zaviesť clá, Slovensko podľa Gröhlinga vedelo.



Podľa Rašiho treba veriť, že eurokomisár Maroš Šefčovič bude o amerických clách rokovať ďalej. „Tu nejde iba o Slovensko, ale ide tu o celú Európsku úniu,“ poznamenal predseda parlamentu.



„Nemyslím si, že by EÚ mala v súčasnej situácii zrušiť sankcie voči Rusku. Rusko je agresor, proti agresorovi treba bojovať, nemôžeme rušiť sankcie,“ doplnil na margo protiruských sankcií Gröhling.



„Doteraz, čo sa týka sankcií EÚ, tak Slovenská republika ich nikdy neblokovala a vždy sme sankcie, tak ako sa európski lídri dohodli, podporili,“ upozornil Raši.



Ďalšie sankcie sa podľa Rašiho však nemôžu dotýkať iba Slovenska. „Nemôžeme robiť to, že zastavíme peniaze pre Slovensko za tranzitné poplatky, za prívod plynu cez Ukrajinu, a potom ten istý plyn platíme oveľa drahšie, lebo nám ten istý ruský plyn príde dookola na Slovensko. A dokonca ho posielame ešte na Ukrajinu. Uplatňujeme sankcie a obmedzenia a potom my, Slovenská republika, na to najviac doplácame,“ podčiarkol Raši.



Raši podľa svojich slov súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra považuje za erudovaného, nespochybniteľného odborníka, ktorý je stopercentným guvernérom NBS. „Som presvedčený, že pre Slovensko, pre túto odbornú inštitúciu a jej reprezentáciu v Európe, je Peter Kažimír naozaj tým najlepším príkladom,“ dodal Raši.