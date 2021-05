Raši: Časť spotrebných daní z tabaku by mala smerovať aj na prevenciu

Bratislava 31. mája (TASR) - Krajina vyzbiera na spotrebných daniach z tabaku a alkoholu každoročne približne pol miliardy eur. Časť z tejto sumy musí smerovať priamo na prevenciu ochorení. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii poslanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Urobil tak aj pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.



Raši pripomenul, že vo svete zomrie na choroby spôsobené fajčením ročne viac ako sedem miliónov ľudí, čo je dvojnásobok obetí nového koronavírusu. "Účelové viazanie časti prostriedkov, ktoré sa vyberú na spotrebnej dani z tabaku a liehu na prevenciu, je príležitosť, ako bez zvyšovania daní dostaneme na prevenciu ochorení peniaze, ktoré nevyhnutne potrebujeme," spresnil Raši. Upozornil tiež, že podľa OECD na prevenciu vynakladáme len tretinu zdrojov oproti iným európskym krajinám a nedostala sa ani do plánu obnovy.



Navrhuje preto, aby sa obnovili existujúce preventívne skríningové programy a zaviedli nové - ako by bol skríning rakoviny pľúc. "Je absolútne nevyhnutné, pokiaľ chceme udržať a zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti, aby sme začali od prevencie. Najlepšia a najlacnejšia choroba či diagnóza je taká, ktorej vieme predísť,“ dodal Raši.