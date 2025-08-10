Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Slovensko

Raši: Dnes spomíname na všetkých mužov, ktorí pod zemou stratili život

.
Na archívnej snímke predseda NRSR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dodal, že biela ruža je tichým symbolom úcty a spomienky na tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov.

Autor TASR
Handlová 10. augusta (TASR) - V dnešný deň si nepripomíname len najväčšiu banskú tragédiu v bani Handlová v roku 2009, pri ktorej zahynulo deväť baníkov a 11 banských záchranárov. Spomíname si na všetkých mužov, otcov a starých otcov, ktorí hlboko pod zemou stratili to najcennejšie, čo mali, svoj život. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to v nedeľu uviedol pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí.

„S hlbokou úctou sa skláňam pred všetkými, ktorí denne zostupujú stovky metrov pod zem, nasadzujú svoje životy a prinášajú obete na úkor vlastného zdravia. Ich odvaha a vytrvalosť si zaslúžia našu vďaku a rešpekt,“ podotkol Raši.

Dodal, že biela ruža je tichým symbolom úcty a spomienky na tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov.

.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych