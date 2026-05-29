Raši: Dronový incident v Rumunsku je vážnym varovaním pre celý región
Bratislava 29. mája (TASR) - Incident v rumunskom Galai, kde ruský dron zasiahol obytný dom a zranil civilistov, je vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Jeho stanovisko pre TASR poskytla Veronika Piatková z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR.
„Rumunsku vyjadrujem plnú solidaritu, stojíme pri rumunskej vláde a občanoch. Takéto útoky nemožno relativizovať ani prehliadať. Bezpečnosť Slovenska a našich občanov musí byť absolútnou prioritou. Štát musí v úzkej koordinácii so spojencami v NATO a EÚ zvyšovať tlak na zastavenie bojov a návrat za rokovací stôl. A samozrejme posilňovať svoje obranné kapacity, aby sme dokázali pružne reagovať na všetky hrozby,“ dodal Raši.
Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Rumunská hlava štátu pre incident zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky.
