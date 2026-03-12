< sekcia Slovensko
Raši: Funkčný ÚS je priorita, slová o „politických obchodoch“ odmieta
Dôrazne pritom odmieta vyjadrenie podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej o údajných „politických obchodoch“ pri voľbe kandidátov na uvoľnené miesto ústavného sudcu.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) označil za svoju prioritu stabilný a funkčný Ústavný súd (ÚS) SR. Dôrazne pritom odmieta vyjadrenie podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej o údajných „politických obchodoch“ pri voľbe kandidátov na uvoľnené miesto ústavného sudcu. Šéf parlamentu to uviedol v reakcii pre TASR.
„Hľadať dohodu pri výbere a následnej voľbe dvoch kandidátov na miesto po sudkyni Jane Baricovej, kde je na zvolenie potrebných až 90 hlasov poslancov, nie je obchodovanie, ale prejav zodpovednosti v rámci koalície,“ uviedol Raši. Keďže podpredsedníčka SaS spomínala dostatok kvalitných kandidátov na ústavných sudcov, šéf parlamentu sa pýta, kde sú ich mená a návrhy. „Je pokrytecké obviňovať koalíciu z nečinnosti, keď ani nikto z opozície nenavrhol vlastných kandidátov. Do štvrtkového poludnia totiž nebol podaný ani jeden ich vlastný návrh do voľby kandidátov na sudcu ÚS, ktorú som vyhlásil už 9. januára,“ skonštatoval Raši. Vyjadrenia poslankyne SaS tak vníma iba ako politický marketing, na ktorý podľa neho zneužíva inštitúciu ÚS.
„Čo sa týka miesta po sudkyni Jane Laššákovej, novú voľbu vyhlásim vtedy, keď bude v koalícii jasná dohoda na kandidátoch. Nemá zmysel opakovať voľby, ktoré sú vopred odsúdené na neúspech, to len dehonestuje celý proces aj samotný Ústavný súd SR,“ doplnil predseda NR SR. Za svoj cieľ označil zvoliť kandidátov, na ktorých bude potrebná zhoda a ktorých prezident aj skutočne vymenuje, „a nie iba vyhlasovať pro forma personálne voľby podľa aktuálnych výziev opozície“.
Strana SaS vo štvrtok vyzvala predsedu parlamentu, aby vykonal všetky kroky na obsadenie plného počtu sudcov ÚS. Kolíková pripomenula, že na ÚS chýba jeden z 13 sudcov už od októbra 2023, keď sa funkcie vzdala Laššáková. „Vládna koalícia jednoducho nerobí všetko pre to, aby toto miesto obsadila. Zjavne toto miesto má byť predmetom politického obchodu. Nedá sa to nejakým iným spôsobom vysvetliť,“ povedala Kolíková s tým, že existuje dostatočný počet kvalifikovaných právnikov, ktorí spĺňajú kritériá na sudcu ÚS.
V júli tohto roka uplynie funkčné obdobie ďalšej sudkyne ÚS Baricovej. V tejto súvislosti vyhlásil šéf parlamentu voľbu kandidátov na sudcu ÚS s tým, že voľba by sa mala uskutočniť na parlamentnej schôdzi so začiatkom 26. mája.
