R. Raši hovorí o nečinnej vláde, Tomáš o dôsledkoch koaličnej krízy

Bratislava 16. marca (TASR) - Nečinnosť vlády znamená smrť občanov SR, premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal čo najskôr oznámiť svoje rozhodnutie o zotrvaní vo funkcii a ďalšom postupe. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD Richard Raši na utorkovej tlačovej konferencii. Okrem aktuálnej koaličnej krízy namietal aj postup pri nákupe vakcín. Erik Tomáš (nezaradený) zas kritizoval presunutie viacerých sociálnych návrhov z dielne rezortu práce až na záver 25. schôdze NR SR. Koaličná kríza má podľa neho hlboký dosah na život ľudí aj sociálnu oblasť.



"Každý deň nečinnosti tejto vlády, a naša vláda je nečinná, znamená smrť občanov SR," povedal Raši. Tvrdí, že občania potrebujú vedieť, čo sa bude ďalej diať. Hlas-SD podľa neho naďalej považuje za najlepšie riešenie demisiu Matovičovho kabinetu a menovanie úradníckej vlády. Kritizoval i problémy s rýchlosťou očkovania, nákupom vakcín či spustením registračného formulára, tzv. čakárne. Poznamenal, že vláda nevyužila možnosť nakúpiť viac vakcín od Pfizer/BioNTech, ktoré prešli klasickou registráciou v rámci Európskej únie, a miesto toho nakúpila iné. Hovorí o sabotáži na občanoch. Upozornil, že pri očkovaní neregistrovanou vakcínou môžu prísť napríklad o výhody v súvislosti s cestovaním.



Tomáš vyhlásil, že vládna kríza sa dotkla aj sociálnej oblasti a praktického života ľudí. Pripomenul, že jedným z najvýznamnejších opatrení, ktorým vláda chcela prispieť k zmierneniu dosahov pandémie, bolo zvýšenie pandemickej OČR a pandemickej PN, ale aj covidový príplatok na členov domácnosti. Podotkol však, že doposiaľ sa žiadne 100-percentné zvýšenie pandemickej OČR a PN nekonalo. Odchádzajúci minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Tomáša tvrdil, že sa tieto opatrenia prijmú v parlamente, pretože poslanci môžu predložiť pozmeňujúci návrh k "otvorenému" zákonu o sociálnom poistení. "Zatiaľ nevieme, či takýto pozmeňujúci návrh bude predložený," skonštatoval.



Poukázal tiež na to, že body ministerstva práce sa presúvajú až na záver aktuálnej schôdze. "To znamená, že ľudia budú naďalej čakať, či bude táto pandemická OČR, prípadne pandemická PN zvýšená na takú úroveň, akú sľubovala vláda a či vôbec táto kríza dovolí ešte nejaký takýto krok vlády," dodal Tomáš.