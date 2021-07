Raši hovorí o PCR teste ako o podmienke pre účasť na návšteve pápeža

Prečítajte si aj: Na stretnutí s pápežom sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní



Bratislava 20. júla (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Richard Raši hovorí aj o možnosti PCR testu na COVID-19 ako o podmienke účasti na podujatiach počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Namieta plnú zaočkovanosť ako jedinú podmienku. Poukázal na to, že s pápežom sa možno chce stretnúť aj množstvo ľudí so zdravotnými problémami, pre ktoré sa očkovať nemôžu. Raši upozornil, že aj zaočkovaný môže preniesť vírus a ľudí nemožno deliť opäť na dve kategórie. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.poznamenal Raši v súvislosti s pomienkou plnej zaočkovanosti. Pokiaľ to nie je vyslovene požiadavka pápeža, mala by sa podľa neho aj inak ľuďom umožniť účasť na podujatiach.podotkol s tým, že to môžu byť stovky ľudí, ktorí veria, že stretnutie s pápežom im môže v ich stave pomôcť. Hovorí preto o možnom PCR teste. Ten považuje za dostatočne presný, aby sa eliminovalo riziko prenášania vírusu.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok informoval, že na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Má ísť o snahu umožniť účasť čo najväčšiemu počtu ľudí nad rámec platných opatrení.Pápež prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci biskupi v mene celej katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová i slovenská vláda. Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Vtedajší spoločenskí lídri vítali pápeža Jána Pavla II. Pápež František by mal navštíviť Slovensko 12. až 15. septembra.