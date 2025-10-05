< sekcia Slovensko
Raši: Hrozí, že bez hrdosti na históriu budeme národom bez hodnôt
Autor TASR,aktualizované
Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) - Bez hrdosti na vlastnú históriu, bez hrdosti na hrdinské skutky padlých, ako aj preživších môže hroziť, že budeme ako národ strácať hodnotový obsah. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to povedal počas príhovoru pri príležitosti 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Historická pamäť nemá ostať podľa neho len súčasťou jedného pietneho aktu. Za spoločnú úlohu považuje premieňať ju na živé hodnoty, ktoré budú formovať celú spoločnosť vrátane najmladšej generácie.
„Často zaznamenávame snahy o prepisovanie dejín a o zneváženie významu pamätníkov v rôznych regiónoch Slovenska. Zároveň sledujeme aj pokusy bagatelizovať fašizmus, proti ktorému v boji položili svoje životy tisíce mladých a nevinných ľudí. Obe tieto krajnosti sú neakceptovateľné,“ zdôraznil predseda parlamentu s tým, že na Dukle sa začal jeden z krokov k oslobodeniu krajiny spod fašistického režimu.
V súčasnosti podľa Rašiho vidíme, že časť najmladšej generácie pristupuje k otázke obrany vlasti mnohokrát s vlažnosťou. Preto je hrdinstvo týchto mužov a žien o to vzácnejšie. „Je to odkaz, ktorý si musíme nielen pripomínať, ale aj aktívne šíriť a vštepovať ďalším generáciám,“ podotkol predseda parlamentu. Zároveň vyzval spoločnosť, aby hľadala v skutkoch a postojoch týchto hrdinov inšpiráciu aj do dnešných časov. „Neprepisujme dejiny iba preto, lebo sa nám to dnes nehodí! Armádny generál Ludvík Svoboda stál na čele 1. československého armádneho zboru, a to je jednoducho fakt! A vynechávať ho z našej histórie je neúcta k vlastným dejinám,“ podčiarkol.
