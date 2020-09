Matovič by sa mal dať po svadbe otestovať na COVID-19, tvrdí Raši

Bratislava 7. septembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal podstúpiť test na ochorenie COVID-19, keďže bol na svadbe so 150 ľuďmi bez rúška. Vyzval ho na to v pondelok poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený). Poukázal, že stretnutím s množstvom cudzích ľudí ohrozuje chod štátu, keďže sa následne stretáva s členmi krízového štábu, odborníkmi na pandémiu i ďalšími členmi vlády.



Konanie poslanca a predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorý išiel po návrate z rizikovej Čiernej Hory do povinnej karantény, označil Raši za zámernú obštrukciu, aby sa mohol vyhnúť súdu. V utorok (8. 9.) sa mal postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v kauze šekov na 1488 eur. "Možno aj súd by to mohol vziať v úvahu ako zámer o obštrukciu a vyhnutie sa súdnemu procesu a postupovať takisto ako u každého, kto sa vyhýba spravodlivému súdnemu procesu. Považujem to z jeho strany za absolútne zámerný krok," dodal Raši.



Na pondelkovej tlačovej konferencii Raši tiež upozornil, že po pol roku od vypuknutia pandémie nebola vláda schopná určiť jasné kritériá, aby sa dalo predvídať, kedy sa majú opatrenia sprísňovať alebo uvoľňovať. Takto sú podľa neho v neistote pendleri či podnikatelia.