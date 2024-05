Raši: Koaliční partneri sa nedohodli na obsadení postu predsedu NR SR

Bratislava 24. mája (TASR) - Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na tom, že spoločným kandidátom na predsedu Národnej rady (NR) SR bude podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Po piatkovom zasadnutí predsedníctva Hlasu-SD to potvrdil Raši. Pre TASR dodal, že koaličná rada k tejto téme nezasadala.



"Počkáme, čo bude po nástupe nového prezidenta Petra Pellegriniho a určite si znovu sadneme k rokovaciemu stolu," povedal Raši novinárom o situácii v koalícii. Nový šéf parlamentu by sa mal voliť po inaugurácii prezidenta. V koaličnej zmluve patrí miesto predsedu parlamentu Hlasu-SD. Strana trvá na tom, že pomery v parlamente sa nijako nezmenili a post má patriť Rašimu.



Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Hlas-SD nominoval do funkcie Rašiho. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v apríli povedal, že nomináciu rešpektuje, naďalej si však myslí, že pre stabilitu vládnej koalície by bolo lepšie, keby bol predsedom NR SR Andrej Danko ako šéf koaličnej SNS.