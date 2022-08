Raši kritizuje zámer rušenia detských ambulantných pohotovostí

Na archívnej snímke Martin Beluský. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zámer rušenia detských ambulantných pohotovostí sa robí bez konzultácií, analýz a najmä bez hľadania riešení na ich zachovanie. Pre TASR to uviedol exminister zdravotníctva a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.Ambulantné pohotovosti by sa podľa neho dali zachrániť aspoň v prechodnom období.skonštatoval.Exminister poukázal, že za problémom s detskou ambulantnou pohotovosťou je nedostatok lekárov. Rezort zdravotníctva by ho mal podľa neho riešiť.podotkol. Riešenie štýlom,, je podľa neho pre zdravotníctvo škodlivé a pre pacienta nebezpečné.S rušením detskej ambulantnej pohotovosti v Ružomberku by Raši nesúhlasil.dodal.Zámer skritizoval aj poslanec Národnej rady SR za ĽSNS Martin Beluský, rušenie detských pohotovostí označil za nezmysel. Poukázal, že mnoho lekárov po ukončení štúdia odíde do zahraničia, vidí za tým zle nastavený systém.Riešením by podľa neho bolo zazmluvnenie študentov lekárskych fakúlt na výkon štátnej služby v rozsahu 15 rokov.doplnil.Na potrebu zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostí upozornil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Prehodnotiť sa má podľa neho dĺžka ich trvania, počet a lokalizácia. Skonštatoval, že štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť nezvládne prevádzkovať hustú sieť pohotovostí. Poukázal, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach.Zmeny by privítala i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odôvodnila to vyčerpanosťou pediatrov. K zredukovaniu počtu sa prikláňa tiež Slovenská lekárska komora. Poukázala, že v niektorých regiónoch slúžia pediatri päť i viac služieb, čo je podľa nej neúnosné.Problém nízkeho počtu pediatrov sa podľa Asociácie nemocníc Slovenska nemôže riešiť prenesením na nemocničných lekárov. Upozornila, že zvýšenie práce personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania.