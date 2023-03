Bratislava 2. marca (TASR) - Podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši kritizuje, že rezort zdravotníctva povedie štátny tajomník. Pýta sa, kto za stav sektora ponesie politickú zodpovednosť. Uviedol to v reakcii na tlačovú konferenciu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) k odchodu dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) z čela rezortu.



"Doktor Michal Palkovič bude vymenovaný za štátneho tajomníka, ale pre odvolaného premiéra Hegera bude akoby ministrom. Veď čo nás je po nejakej Ústave SR. A preto sa Hlas-SD dnes veľmi jasne pýta, kto ponesie politickú zodpovednosť za stav zdravotníctva," vyhlásil Raši. "Neexistuje, aby dnes Heger s Matovičom zhodili všetky svoje zlyhania na nič netušiaceho patológa a tvárili sa, že oni so zdravotníctvom nič nemajú," dodal.



Raši apeluje aj na hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. "Prezidentke neprekáža toto zjavné trhanie ústavy na kúsky, že nám tu vládnu akože ministri, ktorí sú v pozícii štátnych tajomníkov," skonštatoval. Zopakoval, že súčasná vláda je neschopná a stále je čas posunúť termín predčasných volieb na skorší.



Na Lengvarského odchod z funkcie reagovala aj poslankyňa SaS a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Tvrdí, že ľudia z OĽANO mu hádžu polená pod nohy. "Moje vedomosti o tom, ako to teraz vyzerá na ministerstve a vláde sú také, že ľudia, ktorých pretlačilo OĽANO, sabotovali plán obnovy, brzdili procesy, aby potom ukazovali na ministra, že je neschopný. Zároveň mu celé týždne stoja nominácie na úrade vlády a nikto s nimi nehýbe, nikto sa neráči ich posunúť na schválenie prezidentke," skonštatovala.



Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je odchod ministra symbolom chaosu a konfliktov vlády Hegera. Zdôraznil, že akútne problémy v rezorte nemožno odkladať. Expert PS na zdravotníctvo Oskar Dvořák vyzval vládu, aby jasne odpovedala, čo sa bude diať so schválenou reformou nemocníc, kedy a v akej forme dostanú pacienti novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave a ako Slovensko minie peniaze z plánu obnovy na výstavbu ostatných nemocníc tak, aby zbytočne neprepadli.



László Sólymos z mimoparlamentnej strany Aliancia podotkol, že základom úspechov každého rezortu je dobrý odborný tím a politická podpora, čo Lengvarskému nebolo dopriate. Čuduje sa, že vydržal vo funkcii až doteraz. "Reformy sa na Slovensku ťažko presadzujú aj vtedy, keď minister má politickú podporu celej koalície. Keď za ním nestojí ani hnutie, ktoré ho nominovalo, je to absolútne nemožné," skonštatoval. Projekty zdravotníctva z plánu obnovy sú podľa neho Lengvarského odchodom vážne ohrozené.



Čaputová vo štvrtok akceptovala Lengvarského žiadosť o ukončenie poverenia viesť rezort zdravotníctva. Na jeho čele bol od apríla 2021. Prezidentka poverí vedením ministerstva Hegera, ktorý už avizoval, že rezort povedie krízový manažment. Na jeho čele má byť Michal Palkovič, ktorého budúci týždeň vymenujú za štátneho tajomníka.