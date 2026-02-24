< sekcia Slovensko
Raši: Mierové riešenie vojny na Ukrajine vyžaduje trpezlivosť
Raši podotkol, že ani po štyroch rokoch napriek snahám medzinárodného spoločenstva nebola stále nájdená cesta k mieru.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Cena vojny na Ukrajine je podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) vysoká a hľadanie mierového riešenia vyžaduje trpezlivosť a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán. Raši dúfa, že to už nebude trvať dlho, keď zbrane utíchnu a ľudia na Ukrajine budú môcť opäť žiť v pokoji a bezpečí. Predseda parlamentu to uviedol vo svojom stanovisku pre TASR pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine.
„Od začiatku vojny na Ukrajine dnes ubehli štyri dlhé roky. Tento vojenský konflikt, keď Rusko napadlo Ukrajinu, je najväčší od čias druhej svetovej vojny a zásadne narušil mier a bezpečnosť v celej Európe. Spôsobil obrovské ľudské aj materiálne straty. Tisíce životov boli tragicky prerušené, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a mnohé mestá a obce sa zmenili na trosky,“ zhrnul Raši. Táto vojna nám podľa jeho slov pripomína, aká krehká je bezpečnosť a ako rýchlo sa môže zmeniť život ľudí.
Raši podotkol, že ani po štyroch rokoch napriek snahám medzinárodného spoločenstva nebola stále nájdená cesta k mieru. „Boje pokračujú a každý deň prináša nové obete, utrpenie civilistov a vážne dôsledky pre celý región,“ doplnil.
Aj keď dosiahnutie mieru môže podľa šéfa parlamentu vyžadovať ťažké kompromisy, jeho hodnota je nespochybniteľná - mier je vždy hodnotnejší než pokračovanie vojny a jeho obnova je našim záväzkom voči budúcim generáciám.
