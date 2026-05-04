Raši na konferencii EÚ: SR musí mať silný hlas v Európe
Predsedovia legislatívnych zborov zo štátov EÚ na konferencii diskutovali o bezpečnosti, rozširovaní Únie a odolnosti demokracie.
Kodaň 4. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši sa v pondelok v dánskej Kodani zúčastnil na konferencii predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie. Na sociálnej sieti Facebook zdôraznil, že Slovensko musí mať silný hlas v Európe, informuje TASR.
Predsedovia legislatívnych zborov zo štátov EÚ na konferencii diskutovali o bezpečnosti, rozširovaní Únie a odolnosti demokracie. Podľa Rašiho ide o kľúčové fórum, ktoré spája šéfov parlamentov členských štátov a Európskeho parlamentu.
„V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov. Moja účasť na tomto summite predsedov v Kodani potvrdzuje náš záväzok byť konštruktívnym, no principiálnym partnerom, ktorý chráni v prvom rade slovenské záujmy v širšom európskom kontexte,” napísal predseda NR SR. „Mojím cieľom je presadzovať slovenské záujmy tak, aby sme zostali rovnocenným partnerom pri rozhodovaní o budúcnosti Európy,“ dodal.
