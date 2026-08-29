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Raši: Národ bez pamäti stráca svoju identitu
Slováci si podľa Rašiho musia SNP a iné historické sviatky pripomínať.
Autor TASR,aktualizované
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Národ bez pamäti stráca svoju identitu. Národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje. Ak sa mladým ľuďom bude odovzdávať minulosť upravená podľa momentálnej politickej potreby, uberá sa im tak možnosť poučiť sa z nej. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 82. výročia SNP to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Národ, ktorý nerešpektuje svoju históriu, si len veľmi ťažko dokáže vybudovať svetlú budúcnosť,“ povedal Raši. Trápi ho, keď vidí snahu meniť alebo prispôsobovať dejiny podľa toho, čo sa komu práve hodí. „O dejinách môžeme diskutovať, môžeme ich skúmať, môžeme mať rozdielne názory alebo interpretácie, nemôžeme však meniť historické fakty a nemôžeme spätne vymazávať to, kto tu bojoval, kto za nás bojoval, kto položil životy a kto nás oslobodil,“ skonštatoval.
Slováci si podľa Rašiho musia SNP a iné historické sviatky pripomínať. Pretože, ak si prestanú vážiť ľudí a udalosti, ktoré formovali Slovensko, postupne stratia vedomie o tom, odkiaľ prišli a na akých hodnotách stavajú svoju budúcnosť, mieni.
Šéf parlamentu poukázal na to, že mandát od ľudí zo SNP je bojovať za Slovensko a nie proti nemu. „Vy ste ten boj museli zvládnuť na bojiskách a vojnových poliach. Ale aj my musíme bojovať za SR na diplomatickom, na ekonomickom poli. Musíme bojovať preto, aby sme prežili, aby ľudia mali prácu, aby sa krajina rozvíjala,“ poznamenal. Raši dodal, že nikto, kto vo voľbách dostal dôveru, nemá právo znevažovania vlastnej krajiny a bojovania proti záujmom SR.
„Musíme držať spolu, keď bojujeme za budúcnosť nášho Slovenska. To je náš záväzok voči odkazu Slovenského národného povstania, a to je naša najväčšia pocta tým, ktorí za slobodu bojovali a ktorí za ňu položili svoje životy,“ uviedol predseda NR SR.
„Národ, ktorý nerešpektuje svoju históriu, si len veľmi ťažko dokáže vybudovať svetlú budúcnosť,“ povedal Raši. Trápi ho, keď vidí snahu meniť alebo prispôsobovať dejiny podľa toho, čo sa komu práve hodí. „O dejinách môžeme diskutovať, môžeme ich skúmať, môžeme mať rozdielne názory alebo interpretácie, nemôžeme však meniť historické fakty a nemôžeme spätne vymazávať to, kto tu bojoval, kto za nás bojoval, kto položil životy a kto nás oslobodil,“ skonštatoval.
Slováci si podľa Rašiho musia SNP a iné historické sviatky pripomínať. Pretože, ak si prestanú vážiť ľudí a udalosti, ktoré formovali Slovensko, postupne stratia vedomie o tom, odkiaľ prišli a na akých hodnotách stavajú svoju budúcnosť, mieni.
Šéf parlamentu poukázal na to, že mandát od ľudí zo SNP je bojovať za Slovensko a nie proti nemu. „Vy ste ten boj museli zvládnuť na bojiskách a vojnových poliach. Ale aj my musíme bojovať za SR na diplomatickom, na ekonomickom poli. Musíme bojovať preto, aby sme prežili, aby ľudia mali prácu, aby sa krajina rozvíjala,“ poznamenal. Raši dodal, že nikto, kto vo voľbách dostal dôveru, nemá právo znevažovania vlastnej krajiny a bojovania proti záujmom SR.
„Musíme držať spolu, keď bojujeme za budúcnosť nášho Slovenska. To je náš záväzok voči odkazu Slovenského národného povstania, a to je naša najväčšia pocta tým, ktorí za slobodu bojovali a ktorí za ňu položili svoje životy,“ uviedol predseda NR SR.