< sekcia Slovensko
Raši nečaká nezhody prezidenta a premiéra o pozícii SR na samite NATO
Štefunko má obavy, že bez riadneho mandátu bude prezident na samite hovoriť len to, čo si sám myslí a po návrate ho Smer-SD za jeho vyjadrenia bude kritizovať.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) neočakáva nezhody prezidenta SR Petra Pellegriniho a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) čo sa týka slovenskej pozície na budúcotýždňovom samite NATO v tureckej Ankare. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike tak reagoval na obavy opozičného poslanca NR SR Ivana Štefunka (PS), že prezident ide na samit v zásade bez mandátu vlády.
„Očakávam, že prezident s premiérom pôjdu v jednej komunikačnej línii,“ vyhlásil Raši. Potvrdil tiež, že stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov s ministrom obrany, prípadne aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí k samitu v Ankare, sa zatiaľ nekonalo. Štefunko upozornil, že materiál, ktorý by hovoril o pozícii SR na samite, bol z vlády dvakrát stiahnutý. O stretnutí ústavných činiteľov poslanec povedal, že si nie je istý, akú to bude mať legitimitu.
Štefunko má obavy, že bez riadneho mandátu bude prezident na samite hovoriť len to, čo si sám myslí a po návrate ho Smer-SD za jeho vyjadrenia bude kritizovať. „A to je vážny problém. Lebo potom ho nikto nebude brať vážne, teda ani prezidenta, ani našu vládu,“ uviedol.
Politici sa v diskusii vyjadrili aj k výsledkom sobotňajšieho (4. 7.) referenda, na ktorom sa zúčastnilo 16,13 % oprávnených voličov. Štefunko uviedol, že sa to určite nedá považovať za úspech. Kritizoval opozične strany, že nevyzývali svojich voličov na účasť, označil to z ich strany za malichernosť. V iných otázkach však podľa neho opozičná spolupráca funguje dobre.
Podľa Rašiho sú výsledky referenda politickou prehrou jeho iniciátorov aj podporovateľov a tí by sa mali ospravedlniť. Myslí si, že voliči sa cítili oklamaní tým, že tam nebola otázka o skrátení volebného obdobia. Organizátorom petície podľa neho muselo byť jasné, že takáto otázka nebude môcť byť vyhlásená ako referendová.
V tejto súvislosti pripomenul, že Hlas-SD chce na septembrovú schôdzu predložiť návrh na zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia referendom. Podpisy pre petíciu na vyhlásenie referenda by sa museli pozbierať za šesť mesiacov a dalo by sa to urobiť iba v druhom a treťom roku volebného obdobia. Štefunko podporu návrhu nevylúčil ani neprisľúbil. Musia sa podľa neho poradiť v strane.
Diskusia sa dotkla aj záchrankového tendra. Raši uviedol, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nepredložil systémové zmeny fungovania záchraniek, pretože na nich zatiaľ nie je odborná zhoda. Dôležité podľa neho je, že záchranné služby v súčasnosti fungujú dobre.
Politici hovorili aj o podpore jednotlivých kandidátov v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. V kandidatúre na primátora Bratislavy chce podľa Rašiho Hlas-SD podporovať ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý kandiduje ako nezávislý. V prešovskom kraji si nevie predstaviť podporu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý), vie si však predstaviť podporu iného kandidáta koaličnej strany.
Štefunko hovoril o možnej podpore Milana Majerského (KDH) za prešovského krajského predsedu. V Nitre podľa jeho slov PS pravdepodobne v rámci širšej koalície podporí Henricha Vargu proti súčasnému predsedovi Branislavovi Becíkovi, ktorý ešte neohlásil kandidatúru.
„Očakávam, že prezident s premiérom pôjdu v jednej komunikačnej línii,“ vyhlásil Raši. Potvrdil tiež, že stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov s ministrom obrany, prípadne aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí k samitu v Ankare, sa zatiaľ nekonalo. Štefunko upozornil, že materiál, ktorý by hovoril o pozícii SR na samite, bol z vlády dvakrát stiahnutý. O stretnutí ústavných činiteľov poslanec povedal, že si nie je istý, akú to bude mať legitimitu.
Štefunko má obavy, že bez riadneho mandátu bude prezident na samite hovoriť len to, čo si sám myslí a po návrate ho Smer-SD za jeho vyjadrenia bude kritizovať. „A to je vážny problém. Lebo potom ho nikto nebude brať vážne, teda ani prezidenta, ani našu vládu,“ uviedol.
Politici sa v diskusii vyjadrili aj k výsledkom sobotňajšieho (4. 7.) referenda, na ktorom sa zúčastnilo 16,13 % oprávnených voličov. Štefunko uviedol, že sa to určite nedá považovať za úspech. Kritizoval opozične strany, že nevyzývali svojich voličov na účasť, označil to z ich strany za malichernosť. V iných otázkach však podľa neho opozičná spolupráca funguje dobre.
Podľa Rašiho sú výsledky referenda politickou prehrou jeho iniciátorov aj podporovateľov a tí by sa mali ospravedlniť. Myslí si, že voliči sa cítili oklamaní tým, že tam nebola otázka o skrátení volebného obdobia. Organizátorom petície podľa neho muselo byť jasné, že takáto otázka nebude môcť byť vyhlásená ako referendová.
V tejto súvislosti pripomenul, že Hlas-SD chce na septembrovú schôdzu predložiť návrh na zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia referendom. Podpisy pre petíciu na vyhlásenie referenda by sa museli pozbierať za šesť mesiacov a dalo by sa to urobiť iba v druhom a treťom roku volebného obdobia. Štefunko podporu návrhu nevylúčil ani neprisľúbil. Musia sa podľa neho poradiť v strane.
Diskusia sa dotkla aj záchrankového tendra. Raši uviedol, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nepredložil systémové zmeny fungovania záchraniek, pretože na nich zatiaľ nie je odborná zhoda. Dôležité podľa neho je, že záchranné služby v súčasnosti fungujú dobre.
Politici hovorili aj o podpore jednotlivých kandidátov v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. V kandidatúre na primátora Bratislavy chce podľa Rašiho Hlas-SD podporovať ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý kandiduje ako nezávislý. V prešovskom kraji si nevie predstaviť podporu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý), vie si však predstaviť podporu iného kandidáta koaličnej strany.
Štefunko hovoril o možnej podpore Milana Majerského (KDH) za prešovského krajského predsedu. V Nitre podľa jeho slov PS pravdepodobne v rámci širšej koalície podporí Henricha Vargu proti súčasnému predsedovi Branislavovi Becíkovi, ktorý ešte neohlásil kandidatúru.