Raši: Nový COVID automat nezohľadňuje, či sa niekto môže dať zaočkovať

Bratislava 10. augusta (TASR) - Nový COVID automat nezohľadňuje, či sa niekto môže dať zaočkovať. Občanov delí na dve kategórie. V reakcii na tento materiál to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Tvrdí, že neočkovaní sa v istej fáze nemusia dostať do obchodov a zrejme ani do reštaurácií a budú musieť zostať v "domácom väzení", a to aj vtedy, keď sú neinfekční a zdraví. V prípade, ak reštaurácie budú chcieť ostať otvorené, budú môcť obslúžiť len očkovaných zákazníkov. Pri veľkých podujatiach budú môcť organizátori otvoriť brány len očkovaným návštevníkom, ak budú chcieť podľa neho ekonomicky prežiť.



"Táto koalícia predstavila niečo, na čom vôbec nie je dohodnutá, vláda to zrejme schváli a potom sa spamätajú niektoré koaličné strany a opäť budú v návrhu robiť zmeny," povedal.



Vláde vyčíta, že stále poriadne nefunguje očkovanie u obvodných lekárov a tiež to, že sa nezverejňuje, koľko zaočkovaných a nezaočkovaných ľudí ochorelo, koľko z nich je v nemocniciach a koľko na umelej pľúcnej ventilácií.



Rovnako poukázal na to, že polícia na hraniciach kontroluje len registráciu v eHranici a púšťa na Slovensko napríklad ľudí, ktorí môžu delta variant priniesť na Slovensko z rizikových miest v zahraničí. Tvrdí tiež, že vláda neposilnila ani trasovacie kapacity. "Vláda opäť premrhala leto, a preto musí niesť plnú zodpovednosť za každého jedného nakazeného," uzavrel Raši.



COVID automat má mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Návrhom nového automatu, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, sa má v utorok podvečer zaoberať vláda. Zmeny nie sú vylúčené.



Okresná charakteristika sa má stanovovať na základe sedemdňovej incidencie nových prípadov koronavírusu v danom okrese. Sledovať sa má aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov.