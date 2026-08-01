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Raši: NRSR má teraz nástroje na prípadné odňatie štátneho vyznamenania
SNS v sobotu informovala, že na septembrovú schôdzu NR SR predloží návrh, aby mala NR SR právomoc odňať štátne vyznamenanie, ak jeho držiteľ koná v rozpore so záujmami SR.
Autor TASR
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Bratislava 1. augusta (TASR) - Ak by v budúcnosti nastali výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali odňatie štátneho vyznamenania, Národná rada (NR) Slovenskej republiky má k dispozícii zákonné a procedurálne nástroje na riešenie takejto situácie. Upozornil na to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), ktorý v tejto súvislosti nerozumie návrhu SNS o právomoci zákonodarného zboru odňať udelené štátne vyznamenanie. „Neviem, prečo sa ohlasuje zákon, ktorý má riešiť to, čo riešiteľné je,“ poznamenal Raši.
Predseda parlamentu zároveň zdôraznil, že štátne vyznamenania sú najvyšším ocenením, aké môžu udeliť najvyšší ústavní činitelia. „Udeľujú sa osobnostiam, ktorých zásluhy o rozvoj Slovenska sú významné a nespochybniteľné. Práve preto by sa s týmto inštitútom nemalo narábať ľahkovážne ani politicky,“ upozornil, pričom poukázal aj na to, že iniciatíva SNS prišla bez predchádzajúcej diskusie na koaličnej rade a bez konzultácie s partnermi. „Na septembrovej schôdzi máme pred sebou témy, ktoré ľudia na Slovensku pociťujú každý deň. Táto medzi ne rozhodne nepatrí,“ dodal šéf parlamentu.
SNS v sobotu informovala, že na septembrovú schôdzu NR SR predloží návrh, aby mala NR SR právomoc odňať štátne vyznamenanie, ak jeho držiteľ koná v rozpore so záujmami SR. Národniari priznávajú, že sú inšpirovaní postupom v Poľsku, kde prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Stalo sa tak po tom, čo sa Zelenskyj rozhodol pomenovať jednu vojenskú jednotku na Ukrajine po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). SNS pripomenula, že banderovci páchali trestnú činnosť a majú na svedomí životy nevinných obetí, ku ktorým patrili i Slováci. Považujú preto za neprijateľné, že Zelenskyj je držiteľom štátneho vyznamenania - Ceny Alexandra Dubčeka.
Predseda parlamentu zároveň zdôraznil, že štátne vyznamenania sú najvyšším ocenením, aké môžu udeliť najvyšší ústavní činitelia. „Udeľujú sa osobnostiam, ktorých zásluhy o rozvoj Slovenska sú významné a nespochybniteľné. Práve preto by sa s týmto inštitútom nemalo narábať ľahkovážne ani politicky,“ upozornil, pričom poukázal aj na to, že iniciatíva SNS prišla bez predchádzajúcej diskusie na koaličnej rade a bez konzultácie s partnermi. „Na septembrovej schôdzi máme pred sebou témy, ktoré ľudia na Slovensku pociťujú každý deň. Táto medzi ne rozhodne nepatrí,“ dodal šéf parlamentu.
SNS v sobotu informovala, že na septembrovú schôdzu NR SR predloží návrh, aby mala NR SR právomoc odňať štátne vyznamenanie, ak jeho držiteľ koná v rozpore so záujmami SR. Národniari priznávajú, že sú inšpirovaní postupom v Poľsku, kde prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Stalo sa tak po tom, čo sa Zelenskyj rozhodol pomenovať jednu vojenskú jednotku na Ukrajine po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). SNS pripomenula, že banderovci páchali trestnú činnosť a majú na svedomí životy nevinných obetí, ku ktorým patrili i Slováci. Považujú preto za neprijateľné, že Zelenskyj je držiteľom štátneho vyznamenania - Ceny Alexandra Dubčeka.