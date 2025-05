Raši: O EÚ diskutujme, no nesmieme hazardovať s budúcnosťou SR

Bratislava 1. mája (TASR) - Ani jeden z argumentov o kritike EÚ nemôže slúžiť na to, aby sme hazardovali s budúcnosťou Slovenskej republiky a diskutovali o vystúpení z Únie. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti 21. výročia vstupu SR do EÚ. Zdôraznil potrebu spolupráce Slovenska s ekonomickými a bezpečnostnými partnermi. Raši dodal, že v tento deň sa pripomína aj Sviatok práce. Posolstvo a obsah oboch dní sa podľa neho vzájomne prelínajú a dotvárajú hodnoty, na ktorých stojí naša moderná spoločnosť.



„V poslednom čase počúvame vyjadrenia o tom, že je potrebné vystúpiť z EÚ, že je nemoderná, skostnatená, príliš byrokratická, zaostávajúca za globálnymi veľmocami. Môžeme o týchto argumentoch viesť dialóg, napokon, otvorene sa o tom hovorí na všetkých medzinárodných fórach Európskej únie, ale chcem zdôrazniť jedno. Ani jeden z týchto argumentov nemôže slúžiť na to, aby sme hazardovali s budúcnosťou Slovenskej republiky a diskutovali o vystúpení z EÚ,“ vyhlásil Raši. Takéto vyjadrenia podľa neho zbytočne komplikujú naše postavenie v rámci EÚ a naštrbujú obraz Slovenska ako dôveryhodného partnera v Únii.



Šéf NR SR zdôraznil, že ako malý štát máme otvorenú ekonomiku. „Dominujú u nás západné investície a využívame fondy na zvýšenie kvality života v regiónoch. Štatistiky ukazujú, že práve európske peniaze menia kvalitu života v našich mestách a obciach k lepšiemu, pretože len štátny rozpočet na to nestačí,“ pripomenul.



Európsku úniu a Slovensko spolu s ňou čaká podľa Rašiho celý rad výziev. Bude musieť riešiť, ako naštartovať ekonomiku, ako neexperimentovať so zelenou politikou, akým spôsobom je potrebné podporiť vedu a výskum, ako sa vyrovnať s migráciou, ale aj ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť Slovenska so svetom.



„Politikou Slovenska v týchto dňoch musí byť spolupráca s tými, ktorí sú našimi ekonomickými a bezpečnostnými partnermi. Len v spolupráci s týmito partnermi a prostredníctvom konštruktívneho dialógu bez zbytočných invektív dokážeme zabezpečiť prosperitu Slovenskej republiky,“ vyhlásil Raši s tým, že si treba uvedomiť tieto fakty a byť zodpovední pri svojich rozhodovaniach.



Predseda parlamentu pripomenul tiež posolstvo prvého mája ako Sviatku práce. „Stredobodom politiky akejkoľvek vlády na Slovensku musí byť človek. Jeho kvalita života, dôstojné postavenie a jasná sociálna perspektíva,“ doplnil Raši.











UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.











sum mia