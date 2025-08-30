Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Raši: Občania majú príležitosť na DOD NR SR diskutovať s poslancami

.
Na snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

NR SR otvorila v sobotu v rámci DOD svoje brány verejnosti, rovnako tak aj Prezidentský palác. Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý program.

Bratislava 30. augusta (TASR) - Občania SR majú príležitosť na sobotnom dni otvorených dverí (DOD) Národnej rady (NR) SR diskutovať s poslancami a zdieľať s nimi svoje názory. Tieto podnety a myšlienky môžu inšpirovať a formovať zákonodarný proces. Vo svojom otváracom príhovore to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Pripomenul, že program DOD sa koná v hlavnej budove parlamentu aj v celom areáli Bratislavského hradu.

V súvislosti s ceremoniálnym vztýčením štátnej vlajky pred budovou parlamentu vyzdvihol význam štátnych symbolov. Tie sú podľa neho živým odkazom minulých generácií, ktoré snívali o slobodnom a demokratickom Slovensku, a zároveň prísľubom pre budúce generácie. „Úcta k štátnym symbolom je prejavom úcty k vlastnej krajine a k jej dejinám a práve preto je dnešný deň taký dôležitý. Otvárame dnes pre vás nielen dvere do NR SR a do zákulisia parlamentu, ale symbolicky aj dvere k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje naša demokracia, čo predstavujú symboly, ktoré ju reprezentujú,“ povedal Raši.

.

