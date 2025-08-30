< sekcia Slovensko
Raši: Občania majú príležitosť na DOD NR SR diskutovať s poslancami
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Občania SR majú príležitosť na sobotnom dni otvorených dverí (DOD) Národnej rady (NR) SR diskutovať s poslancami a zdieľať s nimi svoje názory. Tieto podnety a myšlienky môžu inšpirovať a formovať zákonodarný proces. Vo svojom otváracom príhovore to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Pripomenul, že program DOD sa koná v hlavnej budove parlamentu aj v celom areáli Bratislavského hradu.
V súvislosti s ceremoniálnym vztýčením štátnej vlajky pred budovou parlamentu vyzdvihol význam štátnych symbolov. Tie sú podľa neho živým odkazom minulých generácií, ktoré snívali o slobodnom a demokratickom Slovensku, a zároveň prísľubom pre budúce generácie. „Úcta k štátnym symbolom je prejavom úcty k vlastnej krajine a k jej dejinám a práve preto je dnešný deň taký dôležitý. Otvárame dnes pre vás nielen dvere do NR SR a do zákulisia parlamentu, ale symbolicky aj dvere k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje naša demokracia, čo predstavujú symboly, ktoré ju reprezentujú,“ povedal Raši.
