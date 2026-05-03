< sekcia Slovensko
Raši pôjde do Kodane na Konferenciu predsedov parlamentov krajín EÚ
Účasť na tomto summite vníma aj ako príležitosť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska priamo pri tvorbe budúcej podoby Európy.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odcestuje v nedeľu popoludní do dánskej Kodane, kde sa zúčastní na Konferencii predsedov parlamentov krajín Európskej únie (EUSC). Tohtoročný program konferencie sa zameria na strategické otázky budúcnosti Európy. Diskutovať sa bude o témach bezpečnosti a demokratickej odolnosti inštitúcií v ére rýchlych technologických zmien. Naplánované sú aj viaceré bilaterálne stretnutia. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Konferencia v Kodani nie je len protokolárnym podujatím, ale strategickou platformou, kde Slovensko musí aktívne formovať diskusiu o budúcnosti Únie. Čaká nás dôležitá diskusia o budúcnosti Európy, ktorá nesmie byť len technickou debatou,“ skonštatoval Raši.
Účasť na tomto summite vníma aj ako príležitosť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska priamo pri tvorbe budúcej podoby Európy. Zdôrazňuje pritom význam parlamentnej diplomacie, ktorá musí v čase geopolitických neistôt pôsobiť ako stabilná kotva demokratickej legitimity. „V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov,“ zdôraznil Raši.
V rámci diskusie o rozširovaní EÚ bude prezentovať pozíciu Slovenska, ktoré tento proces považuje za strategickú investíciu do mieru a prosperity európskeho priestoru. SR v tomto smere podľa neho aktívne podporuje najmä integračné ambície kandidátskych krajín západného Balkánu a Moldavska. Deklaruje pripravenosť podporovať reformné úsilie partnerov, ktoré je založené na „férovosti a jasných zásluhách“.
Pri otázkach zefektívnenia rozhodovacích procesov v širšej Únii bude predseda NR SR obhajovať zachovanie princípu jednomyseľnosti v podstatných oblastiach, ako sú zahraničná politika či dane. Podľa neho vníma Slovensko právo veta ako nevyhnutnú poistku rovnosti medzi členskými štátmi. „Právo veta nie je privilégiom, ale zárukou rovnováhy. Bráni tomu, aby bol hlas menších štátov pri zásadných rozhodnutiach oslabovaný,“ poznamenal Raši.
Okrem hlavného programu konferencie absolvuje sériu bilaterálnych stretnutí. Pripravované rokovanie s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym sa zameria na finálnu prípravu jeho oficiálnej návštevy Slovenska, ktorá je naplánovaná na 18. mája. Obsah plánovaných bilaterálnych rokovaní s predsedom parlamentu Čiernej Hory Andrijom Mandičom a predsedom parlamentu Moldavskej republiky Igorom Grosuom sa sústredí predovšetkým na hospodársku spoluprácu, rozvoj infraštruktúrnych projektov vrátane leteckých spojení do Bratislavy. Dotknúť by sa mali aj podpory SR v ich integračných procesoch do EÚ.
„Konferencia v Kodani nie je len protokolárnym podujatím, ale strategickou platformou, kde Slovensko musí aktívne formovať diskusiu o budúcnosti Únie. Čaká nás dôležitá diskusia o budúcnosti Európy, ktorá nesmie byť len technickou debatou,“ skonštatoval Raši.
Účasť na tomto summite vníma aj ako príležitosť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska priamo pri tvorbe budúcej podoby Európy. Zdôrazňuje pritom význam parlamentnej diplomacie, ktorá musí v čase geopolitických neistôt pôsobiť ako stabilná kotva demokratickej legitimity. „V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov,“ zdôraznil Raši.
V rámci diskusie o rozširovaní EÚ bude prezentovať pozíciu Slovenska, ktoré tento proces považuje za strategickú investíciu do mieru a prosperity európskeho priestoru. SR v tomto smere podľa neho aktívne podporuje najmä integračné ambície kandidátskych krajín západného Balkánu a Moldavska. Deklaruje pripravenosť podporovať reformné úsilie partnerov, ktoré je založené na „férovosti a jasných zásluhách“.
Pri otázkach zefektívnenia rozhodovacích procesov v širšej Únii bude predseda NR SR obhajovať zachovanie princípu jednomyseľnosti v podstatných oblastiach, ako sú zahraničná politika či dane. Podľa neho vníma Slovensko právo veta ako nevyhnutnú poistku rovnosti medzi členskými štátmi. „Právo veta nie je privilégiom, ale zárukou rovnováhy. Bráni tomu, aby bol hlas menších štátov pri zásadných rozhodnutiach oslabovaný,“ poznamenal Raši.
Okrem hlavného programu konferencie absolvuje sériu bilaterálnych stretnutí. Pripravované rokovanie s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym sa zameria na finálnu prípravu jeho oficiálnej návštevy Slovenska, ktorá je naplánovaná na 18. mája. Obsah plánovaných bilaterálnych rokovaní s predsedom parlamentu Čiernej Hory Andrijom Mandičom a predsedom parlamentu Moldavskej republiky Igorom Grosuom sa sústredí predovšetkým na hospodársku spoluprácu, rozvoj infraštruktúrnych projektov vrátane leteckých spojení do Bratislavy. Dotknúť by sa mali aj podpory SR v ich integračných procesoch do EÚ.