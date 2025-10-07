< sekcia Slovensko
Raši odcestuje do Paríža, rokovať má aj s generálnym tajomníkom OECD
Šéf slovenského parlamentu si tiež uctí pamiatku Milana Rastislava Štefánika kladením venca pri jeho soche.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odcestuje v utorok večer do francúzskeho Paríža. Absolvuje tam oficiálnu pracovnú návštevu. Na programe má viacero rokovaní, a to aj s najvyššími predstaviteľmi francúzskeho parlamentu i vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Francúzsko je pre Slovensko kľúčovým strategickým partnerom a spojencom v Európskej únii aj v NATO. Moja návšteva Paríža je potvrdením vynikajúcich vzťahov, ktoré chceme ďalej prehlbovať nielen na vládnej, ale aj na parlamentnej úrovni. V časoch, keď čelíme spoločným výzvam, akými sú polarizácia spoločnosti či potreba obnovy kultivovanej politickej diskusie, je dialóg medzi našimi zákonodarnými zbormi dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Do Paríža idem s cieľom posilniť našu spoluprácu v hospodárskej, kultúrnej aj politickej oblasti a vymeniť si cenné skúsenosti, ako naše parlamenty viac otvoriť občanom a najmä mladej generácii,“ vyhlásil Raši.
Raši sa v rámci návštevy stretne napríklad s predsedom Senátu Gérardom Larcherom, šéfkou Národného zhromaždenia Yaël Braun-Pivetovou či predsedom parlamentnej Skupiny priateľstva Francúzsko-Slovensko Davidom Amielom. Rokovať bude tiež s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom. Predmetom diskusie bude najmä konsolidácia slovenských verejných financií a strategická spolupráca v oblasti umelej inteligencie.
Šéf slovenského parlamentu si tiež uctí pamiatku Milana Rastislava Štefánika kladením venca pri jeho soche. „Tento akt sa uskutoční za účasti predstaviteľov krajanských spolkov a podčiarkne hlboké historické korene slovensko-francúzskych vzťahov,“ dodali z NR SR.
„Francúzsko je pre Slovensko kľúčovým strategickým partnerom a spojencom v Európskej únii aj v NATO. Moja návšteva Paríža je potvrdením vynikajúcich vzťahov, ktoré chceme ďalej prehlbovať nielen na vládnej, ale aj na parlamentnej úrovni. V časoch, keď čelíme spoločným výzvam, akými sú polarizácia spoločnosti či potreba obnovy kultivovanej politickej diskusie, je dialóg medzi našimi zákonodarnými zbormi dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Do Paríža idem s cieľom posilniť našu spoluprácu v hospodárskej, kultúrnej aj politickej oblasti a vymeniť si cenné skúsenosti, ako naše parlamenty viac otvoriť občanom a najmä mladej generácii,“ vyhlásil Raši.
Raši sa v rámci návštevy stretne napríklad s predsedom Senátu Gérardom Larcherom, šéfkou Národného zhromaždenia Yaël Braun-Pivetovou či predsedom parlamentnej Skupiny priateľstva Francúzsko-Slovensko Davidom Amielom. Rokovať bude tiež s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom. Predmetom diskusie bude najmä konsolidácia slovenských verejných financií a strategická spolupráca v oblasti umelej inteligencie.
Šéf slovenského parlamentu si tiež uctí pamiatku Milana Rastislava Štefánika kladením venca pri jeho soche. „Tento akt sa uskutoční za účasti predstaviteľov krajanských spolkov a podčiarkne hlboké historické korene slovensko-francúzskych vzťahov,“ dodali z NR SR.