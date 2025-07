Raši odcestuje na konferenciu predsedov parlamentov v Ženeve

Bratislava 28. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odcestuje v utorok (29. 7.) do švajčiarskej Ženevy, kde sa zúčastní na 6. svetovej konferencii predsedov parlamentov. V rámci svojho vystúpenia chce presadzovať silnejší multilateralizmus a hovoriť o úlohe parlamentov pri podpore demokracie, mieru a stability vo svete. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Podujatie organizuje Medziparlamentná únia v spolupráci s Organizáciou Spojených národov (OSN). Koná sa od utorka do stredy (30. 7.). Raši sa v utorok popoludní zúčastní na panelovej diskusii zameranej na účasť žien a mládeže v politike. V rámci svojho príhovoru by mal predstaviť konkrétne slovenské projekty, ako sú parlamentné stáže pre vysokoškolákov alebo študentský modelový parlament, ktoré majú dlhoročnú tradíciu v Národnej rade SR.



„Posilnenie postavenia mládeže a žien nie je len prioritou, je to strategická investícia do našej demokratickejšej budúcnosti,“ skonštatoval Raši. Šéfa parlamentu čakajú v Ženeve aj bilaterálne stretnutia, ktorými chce posilniť medziparlamentnú spoluprácu.