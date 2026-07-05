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Raši: Odkaz sv. Cyrila a Metoda je aktuálnejší než kedykoľvek predtým
Svätí Cyril a Metod priniesli predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku, uviedol Raši.
Autor TASR
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Bratislava 5. júla (TASR) - V dnešnej dobe, keď sa svet opäť zmieta v konfliktoch, keď vojny zasahujú nevinných, keď sa napätie šíri rýchlejšie než pokoj, je odkaz svätých Cyrila a Metoda aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) počas národných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa konajú na hrade Devín. Zdôraznil, že odkaz vierozvestcov, ktorý poukazuje na viac porozumenia, menej nenávisti a na dialóg namiesto konfliktu, je dôležitý.
Raši pripomenul, že práve Devín je jedným zo symbolických začiatkov našich dejín. Je aj pripomenutím, že slovenský príbeh nevznikol včera ani pred jednou či dvomi generáciami. „Je to príbeh, ktorý sa tvoril viac ako tisíc rokov: vo viere, tvrdej práci, ľudovej kultúre, neľútostných vojnách, boji za našu svojbytnosť, za náš jazyk a v schopnosti našich predkov znovu a znovu v tomto boji obstáť,“ povedal predseda NR SR.
Svätí Cyril a Metod priniesli predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku, uviedol Raši. „Dali nám aj porozumenie - schopnosť hovoriť, počúvať, chápať sa navzájom. Porozumenie je základ kultúry. Porozumenie je základ spoločenstva a je aj základ mieru,“ povedal.
Porozumenie podľa Rašiho nie je slabosť, ale je to sila. „Schopnosť vidieť svet očami druhého, schopnosť hľadať spoločné riešenia aj tam, kde sa zdá, že žiadne neexistujú. Porozumenie je to, čo nás ako národ držalo pokope celé stáročia - medzi regiónmi, generáciami, ľuďmi s rôznymi názormi. Umožnilo nám prežiť vojny, krízy či rozdelenia. A tak, ako kedysi svätí Cyril a Metod naučili Slovanov hovoriť jedným jazykom, dnes je na nás, aby sme sa naučili hovoriť jazykom porozumenia. Nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete,“ vyhlásil.
Raši ako predseda NR SR vníma, že parlament je miestom rôznych názorov, sporov a často aj napätia. Ale zároveň má byť podľa jeho slov miestom, kde sa aj pri odlišnostiach nestráca vedomie služby verejnosti. „Svätí Cyril a Metod nás učia, že skutočne veľké diela nevznikajú pre potlesk jednej chvíle. Vznikajú preto, lebo niekto myslí ďalej než na dnešný deň. Ich misia prežila storočia preto, že bola postavená na pevných základoch - na viere, vzdelanosti, jazyku, kultúre a porozumení,“ poznamenal predseda parlamentu vo svojom príhovore.
Ako dodal, to je odkaz, ktorý je potrebný aj v súčasnosti a je pre neho záväzkom. „A preto si dnes na Devíne nepoložme iba otázku, čo pre nás svätí Cyril a Metod znamenali v minulosti. Položme si aj otázku, čo s ich odkazom urobíme v prítomnosti,“ dodal. Zároveň uviedol, nech je nedeľný sviatok pripomenutím, že slovenská štátnosť má hlboké duchovné a kultúrne korene. „Nech je výzvou, aby sme s nimi nenarábali povrchne, ale s rešpektom. A nech je povzbudením, že národ, ktorý pozná svoje korene, sa nemusí báť budúcnosti,“ uzavrel Raši.
Raši pripomenul, že práve Devín je jedným zo symbolických začiatkov našich dejín. Je aj pripomenutím, že slovenský príbeh nevznikol včera ani pred jednou či dvomi generáciami. „Je to príbeh, ktorý sa tvoril viac ako tisíc rokov: vo viere, tvrdej práci, ľudovej kultúre, neľútostných vojnách, boji za našu svojbytnosť, za náš jazyk a v schopnosti našich predkov znovu a znovu v tomto boji obstáť,“ povedal predseda NR SR.
Svätí Cyril a Metod priniesli predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku, uviedol Raši. „Dali nám aj porozumenie - schopnosť hovoriť, počúvať, chápať sa navzájom. Porozumenie je základ kultúry. Porozumenie je základ spoločenstva a je aj základ mieru,“ povedal.
Porozumenie podľa Rašiho nie je slabosť, ale je to sila. „Schopnosť vidieť svet očami druhého, schopnosť hľadať spoločné riešenia aj tam, kde sa zdá, že žiadne neexistujú. Porozumenie je to, čo nás ako národ držalo pokope celé stáročia - medzi regiónmi, generáciami, ľuďmi s rôznymi názormi. Umožnilo nám prežiť vojny, krízy či rozdelenia. A tak, ako kedysi svätí Cyril a Metod naučili Slovanov hovoriť jedným jazykom, dnes je na nás, aby sme sa naučili hovoriť jazykom porozumenia. Nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete,“ vyhlásil.
Raši ako predseda NR SR vníma, že parlament je miestom rôznych názorov, sporov a často aj napätia. Ale zároveň má byť podľa jeho slov miestom, kde sa aj pri odlišnostiach nestráca vedomie služby verejnosti. „Svätí Cyril a Metod nás učia, že skutočne veľké diela nevznikajú pre potlesk jednej chvíle. Vznikajú preto, lebo niekto myslí ďalej než na dnešný deň. Ich misia prežila storočia preto, že bola postavená na pevných základoch - na viere, vzdelanosti, jazyku, kultúre a porozumení,“ poznamenal predseda parlamentu vo svojom príhovore.
Ako dodal, to je odkaz, ktorý je potrebný aj v súčasnosti a je pre neho záväzkom. „A preto si dnes na Devíne nepoložme iba otázku, čo pre nás svätí Cyril a Metod znamenali v minulosti. Položme si aj otázku, čo s ich odkazom urobíme v prítomnosti,“ dodal. Zároveň uviedol, nech je nedeľný sviatok pripomenutím, že slovenská štátnosť má hlboké duchovné a kultúrne korene. „Nech je výzvou, aby sme s nimi nenarábali povrchne, ale s rešpektom. A nech je povzbudením, že národ, ktorý pozná svoje korene, sa nemusí báť budúcnosti,“ uzavrel Raši.