Raši odletel do Británie na oslavy výročia vylodenia v Normandii

Bratislava 4. júna (TASR) - Na oslavách výročia vylodenia v Normandii bude Slovensko reprezentovať podpredseda vlády Richard Raši. V utorok večer odcestoval do anglického mesta Portsmouth, kde sa bude konať hlavné podujatie pri príležitosti 75. výročia Dňa D.



Podpredseda vlády Raši si na vojenskom cintoríne v Brookwoode pripomenie aj slovenských a českých vojakov. V mene slovenskej vlády položí veniec k ich pamätníku a zúčastní na modlitebnom obrade za zomrelých vojakov, ktorý prednesú benediktínski mnísi.



Hlavným bodom programu budú samotné oslavy výročia Dňa D v Portsmouthe. Spolu s Rašim sa ich zúčastnia aj slovenský veľvyslanec v Londýne Ľubomír Rehák a riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády Andrea Szabóová. Raši sa stretne aj s vojnovými veteránmi a absolvuje obed s predstaviteľmi vlád z viacerých krajín.



Na normandských plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo asi 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.



Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.