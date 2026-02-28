< sekcia Slovensko
Raši odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete

Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete. Mier sa podľa neho nedá budovať silou zbraní, ale trpezlivou diplomaciou, rešpektom k medzinárodnému právu a ochotou viesť dialóg. Šéf parlamentu to uviedol v reakcii na sobotný izraelsko-americký útok na Irán. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková.
Raši však zdôraznil, že budovanie jadrového arzenálu iránskym režimom ohrozuje bezpečnosť nielen na Blízkom východe, ale na celom svete. „Ešte včera sa zdalo, že diplomacia zvíťazí, žiaľ, opäť došlo k vojenskej konfrontácii, ktorá bude mať nevyhnutne aj civilné obete. Verím, že vojenské útoky sa čo najskôr skončia a pokračovať sa bude diplomaticky, napríklad na pôde OSN,“ uviedol Raši.
Upozornil, že už nejde o izolovaný incident, celý región čelí odvetným útokom a rastúcej neistote. Podľa šéfa parlamentu existuje reálne riziko, že špirála úderov a protiúderov nás priblíži k širšiemu konfliktu s nepredvídateľnými následkami, čo nik z nás nechce.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.
