Raši odsúdil ruský útok na ukrajinské mesto Sumy a dúfa v skorý mier

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odsúdil ruský útok na ukrajinské mesto Sumy. Uviedol to na sociálnej sieti. Volá po mieri.



„Viac ako 30 obetí a takmer stovka zranených. To je doterajšia bilancia útoku na ukrajinské mesto Sumy. Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre takéto vraždenie nevinných ľudí. Dôrazne tento útok odsudzujem a dúfam v skorý mier. Česť pamiatke všetkých obetí,“ poznamenal.



Útok odsúdil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Upozornil na to, že pri útoku zahynuli aj deti. „O mieri sa viac hovorí než sa koná a vraždenie ľudí pokračuje. Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko preto, aby sa ruskí predstavitelia posadili za rokovací stôl a skutočne rokovali o mieri,“ dodal.



Pri nedeľňajšom ruskom raketovom útoku v meste Sumy zahynulo najmenej 32 ľudí a ďalších minimálne 84 osôb utrpelo zranenia. Dve balistické strely zasiahli centrum mesta, keď sa schádzalo množstvo ľudí na oslavy Kvetnej nedele.