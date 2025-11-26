< sekcia Slovensko
Raši: Otváranie témy Benešových dekrétov považujem za závažné riziko
Vláda v stredu na svojom výjazdovom rokovaní schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) považuje otváranie témy Benešových dekrétov za závažné riziko. Nejde podľa neho len o politickú chybu, ale aj o nebezpečný precedens pre Slovensko i celý región. Raši to uviedol v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) na tému Benešových dekrétov.
„Takéto ľahkovážne kroky, aké vidíme u Progresívneho Slovenska, môžu spustiť reťazovú reakciu a destabilizovať právnu istotu aj v Českej republike,“ upozornil Raši. Ozrejmil, že o tejto téme bude budúci týždeň hovoriť s predsedom parlamentu ČR Tomiom Okamurom počas jeho oficiálnej návštevy v SR.
„Kroky, ktoré ignorujú historické fakty a citlivosť témy, sú neuvážené a predstavujú ohrozenie pre vzájomné spokojné spolužitie v regióne. Musíme vyslať jasný signál, že otvorenie tejto Pandorinej skrinky na Slovensku by bezprostredne ohrozilo aj základné princípy a stabilitu v Česku,“ dodal Raši.
Vláda v stredu na svojom výjazdovom rokovaní schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Vláda považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú. Kabinet vyjadril znepokojenie „nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti“.
Predseda PS Michal Šimečka v stredu vyhlásil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) vedome klame, keď hovorí, že PS chce rušiť Benešove dekréty. Zdôraznil, že PS nikdy nenavrhovalo ani nenavrhne rušiť Benešove dekréty ani spochybňovať naše dejiny. Šimečka pripomenul, že PS na výjazde poslancov v Komárne prijalo uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem mnohých ďalších vecí vyzývajú vládu SR, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom žijúcim na Slovensku, a jedno z tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že ony sú súčasťou slovenského práva. Podľa PS je ale dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich základe nemohli robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti. Šimečka ozrejmil, že text sa odvoláva na uznesenie Národnej rady SR spred niekoľkých rokov, v ktorom nie je jediné slovo o ich spochybňovaní či rušení.
