Raši počíta s nomináciou na predsedu NRSR, KDH nevylúčilo jeho podporu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) počíta s tým, že je kandidátom na post predsedu Národnej rady (NR) SR. Koalícia sa podľa neho vráti k tejto téme po eurovoľbách. Predseda KDH Milan Majerský predpokladá, že hnutie by Rašiho podporilo. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



V súvislosti s postojom predsedu SNS Andreja Danka Raši podotkol, že treba ctiť koaličnú zmluvu. "Myslím si, že nejde o nomináciu mňa ako osoby, nemá so mnou problém, ale áno, problémom je, že by na tejto pozícii videl seba," skonštatoval s tým, že koaličná zmluva sa otvárať nebude. Dodal, že ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) by bola dobrou líderkou strany, rovnako ako ostatní členovia predsedníctva. Prioritou podľa neho je, aby si vedenie vybralo jedného kandidáta a vyhlo sa vnútrostraníckym sporom.



Majerský uviedol, že hnutie nepodporí akéhokoľvek kandidáta na post predsedu parlamentu. Vie si však predstaviť, že by podporilo Rašiho. "Predpokladám, že pravdepodobne ministra Rašiho podporíme," vyhlásil Majerský. Verí, že koalícia túto otázku vyrieši čo najskôr a predloží návrh na nového predsedu parlamentu.



Obaja diskutujúci sa zároveň zhodli na tom, že nová nemocnica v Prešove je dobrou správou pre pacienta. Podľa Rašiho bude mať strategický význam a zároveň zvýši úroveň v regióne. Majerského vyrušuje, že projekt bude riešený v utajenom režime. Podotkol, že hnutie má voči ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) viaceré výhrady. Raši deklaroval, že strana ministerku podporuje. Vyvrátil, že by sa diskutovalo o jej odvolaní.