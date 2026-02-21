< sekcia Slovensko
Raši podá návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov
O návrhu predĺžiť volebné obdobie informoval Raši ešte koncom roka 2025. Tvrdil, že je na tom zhoda v rámci koalície a podporujú ho aj zástupcovia samospráv.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by mal byť do Národnej rady (NR) SR predložený na schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla. Pre TASR to uviedol predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Na zmenu je potrebná ústavná väčšina. Verí, že sa ju podarí presadiť.
„Päťročný volebný cyklus pre samosprávy môže byť platný až pri zmene ústavného zákona a začne platiť pre kandidátov, ktorí uspejú vo voľbách v októbri 2026. Verím, že na túto zmenu zo štvorročného na päťročný volebný cyklus nájdeme ústavnú zhodu. Návrh predložíme na rokovanie Národnej rady SR, ktoré sa začína 14. apríla 2026, a verím, že prejde celým legislatívnym procesom a získa podporu ústavnej väčšiny poslancov,“ povedal Raši pre TASR.
Koaličná SNS avizuje, že návrh podporí, hoci najprv chcela presadiť predĺženie volebného obdobia až na šesť rokov. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko to považuje za kompromis. „Akurát je potrebné mať ústavnú väčšinu, čiže ku koalícii sa musí pridať aj KDH, v tom prípade by to bolo reálne, takže uvidíme. No a musí to ísť už na najbližšiu schôdzu, aby sa to stihlo do volieb,“ povedal pre TASR Michelko. KDH podľa neho naznačilo, že by bolo ochotné zmenu podporiť. Doplnil, že o návrhu vedie rokovania s ostatnými stranami Hlas-SD.
O návrhu predĺžiť volebné obdobie informoval Raši ešte koncom roka 2025. Tvrdil, že je na tom zhoda v rámci koalície a podporujú ho aj zástupcovia samospráv. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Voľby zástupcov v mestách, obciach a samosprávnych krajoch budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň.
