Raši: Polícia mala za vlády P. Pellegriniho voľné ruky

Bratislava 8. novembra (TASR) - Polícia mala za vlády Petra Pellegriniho voľné ruky. V tom čase sa začali zatýkania v rámci policajných akcií Dobytkár, Búrka či Plevel. Skonštatoval to nezaradený poslanec a spoluzakladateľ mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) tvrdí, že polícia mala zviazané ruky vo viacerých kauzách a nemohla začať konanie. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.



Naď povedal, že keď prišiel na ministerstvo, videl, že vojenské spravodajstvo malo rozpracované viaceré korupčné kauzy, ale nemohlo podať trestné oznámenie. "Taká bola dohoda v koalícii," podotkol.



Raši na margo zadržaného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara povedal, že Pellegrini s ním nebol priateľ. Doplnil, že Gašpar nebol ani jeho nominantom. "Teraz sa niekto snaží nalinkovať to na Pellegriniho, ale žiaden z ľudí, ktorí boli zadržaní, nebol ani jeho kamarát, ani nominant, ani nič. Samozrejme kvôli politickému strachu, lebo stúpajú preferencie Hlasu, sa tu snaží niekto túto spojku urobiť," hovorí.



Hodnotenie Gašpara ako maximálneho profesionála robil Pellegrini podľa Rašiho na základe štatistík práce celého policajného zboru. Pripomenul, že Gašpara vymenil hneď po nástupe do funkcie.



Raši zároveň viackrát deklaroval, že o nijakých kauzách okolo Gašpara nepočul. Naď poznamenal, že "nový Smer aj starý Smer" sa teraz boja po zatýkaní v rámci akcie Očistec.



Pellegrini by sa podľa Naďa nemal tváriť ako nový politik, keďže bol v strane Smer-SD na rôznych vysokých pozíciách.