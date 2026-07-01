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Raši: Predsedníctvo SR vo V4 má byť časom otvoreného dialógu

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Na snímke sprava predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a maďarská podpredsedníčka parlamentu Anikó Hallerné Nagyová pózujú pri príležitosti koncertu k začiatku predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine v Bratislave v stredu 1. júla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) by malo byť obdobím otvoreného dialógu a konštruktívnej spolupráce. Pri príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4 na Bratislavskom hrade to zdôraznil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Želá si, aby krajiny V4 dokázali rozvíjať to, čo ich spája, a s rešpektom pristupovať k tomu, v čom sa líšia. „Ak chceme byť silným hlasom v Európe, musíme najskôr zostať silným spoločenstvom medzi sebou,“ zdôraznil Raši v príhovore.



Otvorenie slovenského predsedníctva vo V4 je podľa Rašiho príležitosťou nadviazať na doterajšiu spoluprácu krajín tohto regiónu, posilňovať vzájomný dialóg a hľadať spoločné riešenia tam, kde ich spájajú spoločné záujmy a hodnoty. Pripomenul, že Európa čelí mnohým výzvam, mení sa bezpečnostné prostredie, svetová ekonomika aj technológie a spôsob života. „Práve preto sú rešpekt, schopnosť budovať mosty porozumenia a dobré susedské vzťahy kľúčovými piliermi nášho partnerstva,“ myslí si Raši. Dodal, že hlas tohto regiónu má svoju váhu a je dôležitý pre budúcnosť celej Európy.

Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Slovenská republika chce počas svojho predsedníctva nadviazať na všetko dobré, čo Vyšehradská skupina počas rokov svojej existencie vytvorila. Chceme podporovať konkrétnu spoluprácu v oblastiach, ktoré majú priamy význam pre život našich občanov - od kultúry a vzdelávania, cez vedu, inovácie a investície, konkurencieschopnosť až po cezhraničné projekty a rozvoj medziľudských vzťahov,“ vyhlásil Raši. Osobitnú pozornosť chce Slovensko venovať mladým ľuďom, ale aj spolupráci parlamentov krajín V4.
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