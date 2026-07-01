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Raši: Predsedníctvo SR vo V4 má byť časom otvoreného dialógu
Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) by malo byť obdobím otvoreného dialógu a konštruktívnej spolupráce. Pri príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4 na Bratislavskom hrade to zdôraznil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Želá si, aby krajiny V4 dokázali rozvíjať to, čo ich spája, a s rešpektom pristupovať k tomu, v čom sa líšia. „Ak chceme byť silným hlasom v Európe, musíme najskôr zostať silným spoločenstvom medzi sebou,“ zdôraznil Raši v príhovore.
Otvorenie slovenského predsedníctva vo V4 je podľa Rašiho príležitosťou nadviazať na doterajšiu spoluprácu krajín tohto regiónu, posilňovať vzájomný dialóg a hľadať spoločné riešenia tam, kde ich spájajú spoločné záujmy a hodnoty. Pripomenul, že Európa čelí mnohým výzvam, mení sa bezpečnostné prostredie, svetová ekonomika aj technológie a spôsob života. „Práve preto sú rešpekt, schopnosť budovať mosty porozumenia a dobré susedské vzťahy kľúčovými piliermi nášho partnerstva,“ myslí si Raši. Dodal, že hlas tohto regiónu má svoju váhu a je dôležitý pre budúcnosť celej Európy.
Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Slovenská republika chce počas svojho predsedníctva nadviazať na všetko dobré, čo Vyšehradská skupina počas rokov svojej existencie vytvorila. Chceme podporovať konkrétnu spoluprácu v oblastiach, ktoré majú priamy význam pre život našich občanov - od kultúry a vzdelávania, cez vedu, inovácie a investície, konkurencieschopnosť až po cezhraničné projekty a rozvoj medziľudských vzťahov,“ vyhlásil Raši. Osobitnú pozornosť chce Slovensko venovať mladým ľuďom, ale aj spolupráci parlamentov krajín V4.
Otvorenie slovenského predsedníctva vo V4 je podľa Rašiho príležitosťou nadviazať na doterajšiu spoluprácu krajín tohto regiónu, posilňovať vzájomný dialóg a hľadať spoločné riešenia tam, kde ich spájajú spoločné záujmy a hodnoty. Pripomenul, že Európa čelí mnohým výzvam, mení sa bezpečnostné prostredie, svetová ekonomika aj technológie a spôsob života. „Práve preto sú rešpekt, schopnosť budovať mosty porozumenia a dobré susedské vzťahy kľúčovými piliermi nášho partnerstva,“ myslí si Raši. Dodal, že hlas tohto regiónu má svoju váhu a je dôležitý pre budúcnosť celej Európy.
Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Slovenská republika chce počas svojho predsedníctva nadviazať na všetko dobré, čo Vyšehradská skupina počas rokov svojej existencie vytvorila. Chceme podporovať konkrétnu spoluprácu v oblastiach, ktoré majú priamy význam pre život našich občanov - od kultúry a vzdelávania, cez vedu, inovácie a investície, konkurencieschopnosť až po cezhraničné projekty a rozvoj medziľudských vzťahov,“ vyhlásil Raši. Osobitnú pozornosť chce Slovensko venovať mladým ľuďom, ale aj spolupráci parlamentov krajín V4.