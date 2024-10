Raši: Prevencia prinesie politický výsledok neskôr

Praha 1. októbra (TASR) - Investícia do prevencie je podľa slovenského ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho krok, ktorého výsledky sa prejavia až o niekoľko politických cyklov, a preto je ťažké vyčleniť na ňu adekvátne financie. Povedal to v utorok na konferencii Ekonomika prevencie v Prahe a podotkol, že by sa to malo zmeniť, informuje spravodajkyňa TASR.



"Každý vie, že len zdravý štát je silný štát a že len silný štát môže byť konkurencieschopný. Napriek tomu som presvedčený, že väčšina krajín má stále problémy s tým, aby dokázali pri príprave svojich rozpočtov investovať do prevencie v takom rozsahu, o akom sú všetci presvedčení, že by to prinieslo efekt. Investícia do prevencie je niečo, čo urobíte dnes, a jej politický výsledok vás už nezastihne vo funkcii," povedal Raši.



Pri schvaľovaní rozpočtu sa podľa neho riešia len akútne veci, ktoré je nutné urobiť hneď, napriek tomu, že všetci vedia, že takáto investícia prinesie nespochybniteľný efekt. Je tak z jeho pohľadu mimoriadne ťažké na ňu vyčleniť adekvátne množstvo prostriedkov, lebo zdravotný aj politický efekt prichádza až o dva-tri politické cykly.



Druhý z bodov, ktoré na konferencii zdôraznil, bol zmena myslenia v medicínskej oblasti. Odborníci by sa podľa neho mali naučiť prejsť od zákazov k minimalizácii rizík. "Ak je jasné, že niečo zákazom nedosiahneme, mali by sme sa snažiť daný cieľ dosiahnuť ponúkaním alternatív alebo kampaňou. Pacientovi musíme dávať možnosť, ako si bude škodiť menej, a postupne tak prejsť k želanému výsledku," vysvetlil Raši s tým, že dnes sa už podľa neho mnohé veci zákazmi riešiť nedajú.



Tretím bodom bol dôraz na to, aby politici robili svoje rozhodnutia na základe dôkazov a nie pocitov. "Ak sa nám toto podarí, potom aj investícia do prevencie bude niečím prirodzeným a nebude to neprekonateľná prekážka pri rokovaní o rozpočte s ministrom financií," dodal Raši.



Podľa podpredsedu predstavenstva slovenskej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Mateja Feketeho ľudia vyšetrenia podceňujú. "Je naozaj alarmujúce, ako niektorí ľudia zanedbávajú preventívne prehliadky. Trochu ma zaráža, že akonáhle sme vylúčili zubný benefit, preventívne prehliadky klesajú," povedal s tým, že aby na ne ľudia chodili, je dôležité vymyslieť nejaký iný motivačný produkt. Podobne ako ostatní rečníci aj on zdôraznil, že preventívnymi opatreniami štát šetrí finančné prostriedky, ktoré by musel vynaložiť neskôr.