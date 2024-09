Raši: Pri veľkých škodách sa dá využiť Fond solidarity EÚ

Košice 16. septembra (TASR) - V prípade splnenia podmienok veľkosti škôd by bolo na zvládanie dôsledkov súčasných povodní na Slovensku možné využiť aj Fond solidarity Európskej únie. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



"Pokiaľ by tieto povodne spôsobili škody, ktoré sú vyššie ako 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) daného regiónu, tak je možné žiadať aj o špeciálne finančné prostriedky z európskeho fondu solidarity," povedal pre novinárov.



Pripomenul, že fond solidarity bol zriadený na pomoc členským štátom a kandidátskym krajinám EÚ, ktoré zasiahli veľké prírodné katastrofy, akými sú povodne, požiare či zemetrasenia. Fond má objem približne jednej miliardy eur ročne. "Žiadosť o podporu z tohto európskeho fondu solidarity sa predkladá do Európskej komisie do 12 týždňov od prírodnej katastrofy," uviedol minister pred pondelkovým mimoriadnym zasadaním vlády.