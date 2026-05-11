< sekcia Slovensko
Raši prijal rakúskeho prezidenta A. Van der Bellena
Ako doplnil, je presvedčený, že aj nadchádzajúce rakúske predsedníctvo v Slavkovskom formáte prispeje k ďalšiemu posilneniu regionálnej spolupráce.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok na Bratislavskom hrade prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Slovensko a Rakúsko nespája len spoločná hranica. Spájajú nás každodenné kontakty ľudí, silné hospodárske väzby, kultúra aj praktická spolupráca, ktorá má konkrétny význam pre občanov oboch krajín,“ uviedol Raši.
Ako doplnil, je presvedčený, že aj nadchádzajúce rakúske predsedníctvo v Slavkovskom formáte prispeje k ďalšiemu posilneniu regionálnej spolupráce.
„Slovensko a Rakúsko nespája len spoločná hranica. Spájajú nás každodenné kontakty ľudí, silné hospodárske väzby, kultúra aj praktická spolupráca, ktorá má konkrétny význam pre občanov oboch krajín,“ uviedol Raši.
Ako doplnil, je presvedčený, že aj nadchádzajúce rakúske predsedníctvo v Slavkovskom formáte prispeje k ďalšiemu posilneniu regionálnej spolupráce.