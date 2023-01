Raši: Rok 2022 poznačili nekompetentné zásahy vlády do zdravotníctva

Bratislava 5. januára (TASR) - Celý rok 2022 poznačilo nekompetentné riadenie a zasahovanie vlády do chodu zdravotníctva. Pre TASR to zhodnotil člen zdravotníckeho parlamentného výboru a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Vyvrcholením neriešenia problémov boli podľa neho hromadné výpovede lekárov.



"V tomto roku neboli žiadne investície do zdravotníctva, chýbajú peniaze na lieky, chýbajú peniaze na chod ambulancií, chýbajú peniaze na chod našich nemocníc, záchraniek a laboratórií," uviedol. V tejto súvislosti skritizoval aj pôvodný návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý bol podľa neho likvidačný.



Zdravotníctvo bolo vlani podľa jeho slov v horšom stave ako v roku 2021. Upozornil, že vláda sektor nestabilizovala a dostala ho na hranicu kolapsu. "Kroky ministerstva zdravotníctva boli slabé, pretože minister zdravotníctva nemal žiadnu politickú podporu, a preto ju nemalo ani zdravotníctvo," skonštatoval.



Za negatívum minulého roka považuje Raši okrem iného aj nedostatok bežných liekov v lekárňach. "Nikdy doteraz sa nestalo, aby sme bežné lieky, napríklad antibiotiká, ktoré sú mnohokrát nevyhnutné na záchranu životov, nenašli v našich lekárňach," upozornil. Problém podľa neho treba nevyhnutne vyriešiť.



Raši tiež skritizoval optimalizáciu nemocníc, ktorá podľa neho zlikviduje akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť v regiónoch Slovenska. "Bol to podľa mňa zlý proces, nezvládnutý. Bol robený od zeleného stola z Bratislavy ľuďmi, ktorí nikdy v živote pacientov neošetrovali," podotkol. Vyzval, aby sa od zámeru ustúpilo.



Problematickým bude podľa neho i budovanie nemocníc v Martine a na bratislavských Rázsochách. Upozornil, že nie je jasné, či sa nemocnice stihnú postaviť načas, čo by mohlo podľa neho ohroziť zdroje z plánu obnovy.



V budúcom roku treba podľa slov Rašiho situáciu v zdravotníctve stabilizovať. Za nevyhnutné považuje zvyšovanie platov aj iným zdravotníkom, ale najmä stabilizáciu ambulantného sektora. "Zároveň treba realizovať riešenia, ktoré nám pritiahnu zdravotníkov zo zahraničia späť," dodal. Potrebné je podľa neho aj dotiahnuť platbu za diagnózy.