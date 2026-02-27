< sekcia Slovensko
Raši rokoval o stave rozširovania EÚ v regióne juhovýchodnej Európy
Budapešť 27. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši sa v piatok v Budapešti zúčastnil na rokovaní o stave rozširovania Európskej únie v regióne juhovýchodnej Európy a hospodárskom a investičnom pláne pre západný Balkán. Toto rokovanie sa konalo v rámci Konferencie predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy v rozšírenom formáte. Raši na sociálnych sieťach uviedol, že Slovensko dlhodobo podporuje európsku perspektívu tohto regiónu, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.
„Slovenská republika vníma rozširovanie ako kľúčový proces, ktorý má prostredníctvom transformácie zabezpečiť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu nielen regiónu z kandidátskych krajín, ale aj celej Európy,“ uviedol Raši.
Slovensko podľa príspevku NR SR na sociálnych sieťach potvrdilo dlhodobú podporu európskej perspektívy západného Balkánu, potrebu udržať rozširovanie vysoko v agende EÚ a význam postupnej integrácie, reforiem a konkrétnych výsledkov, ktoré zvyšujú dôveru investorov a posilňujú ekonomický rast celého regiónu.
Raši sa popri konferencii stretol aj so zástupcami slovenskej menšiny v Budapešti - parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom a predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou. Podľa slov predsedu NR SR si vypočul ich potreby a podnety a zo stretnutia odchádza s jasným cieľom, ktorým je „priniesť tieto informácie domov a hľadať konkrétne riešenia“.
Predseda NR SR sa počas svojej návštevy Maďarska vo štvrtok zúčastnil na rokovaniach s predstaviteľmi krajín Vyšehradskej skupiny, kde diskutovali o príspevkoch týchto krajín ku konkurencieschopnosti EÚ a o demografických výzvach v krajinách V4. Predstavitelia týchto krajín sa podľa Rašiho zhodujú na tom, že je potrebné využiť potenciál Vyšehradskej štvorky na trhu.
(osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Košťálová)
