Raši: Rušenie akútnych lôžok v trebišovskej nemocnici by bol nezmysel

Košice 25. októbra (TASR) – Rušenie akútnych lôžok v trebišovskej nemocnici by bolo nezmyselným medicínskym rozhodnutím, na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal člen zdravotníckeho parlamentného výboru a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Podľa neho musí byť zachovaná jej súčasná štruktúra a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti.



V trebišovskej nemocnici je ročne hospitalizovaných 14.000 pacientov. „Iba jedna desatina z nich sú pacienti, ktorí boli na chronických lôžkach,“ povedal s tým, že ak by sa všetky akútne lôžka zmenili na rehabilitačné a doliečovacie, pacienti by museli chodiť do okolitých nemocníc, no tie nemajú kapacity. Argumentovanie plánom obnovy pri reforme optimalizácie siete nemocníc nepovažuje za správne, keďže sa dá upraviť podľa reálnych potrieb.



Nesúhlas s transformáciou nemocnice v Trebišove na komunitnú v rámci plánovanej reformy ešte pred mesiacom deklarovali aj predstavitelia miest a obcí tohto okresu na čele s primátorom Trebišova Marekom Čižmárom. Za zachovanie jej regionálnej úrovne spustili petíciu. „Za necelé tri týždne petičnej akcie bolo zozbieraných 25.791 podpisov obyvateľov,“ povedal Čižmár.



Vláda schválila reformu zdravotníctva 29. septembra. Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc však zatiaľ známy nie je. Prvé reálne zmeny v praxi sa majú začať realizovať od roku 2024. Ministerstvo zdravotníctva SR deklarovalo, že nemocnice rušiť nebude. Raši plánovanú reformu viackrát kritizoval. Úrad vlády (ÚV) SR ho žiadal, aby verejnosť nezavádzal nepodloženými tvrdeniami a výmyslami a aby radšej priložil ruku k dielu.