VIDEO: Raši: Schválenie rozpočtu bude najväčšou skúškou koalície

Bratislava 11. júla (TASR) - Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok bude najväčšou skúškou koalície. Treba však dospieť k dohode a návrh schváliť v parlamente. Pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že v rozpočtovom provizóriu sa fungovať nedá.



„Koalícia pôjde do jesene silná. Jeseň však bude ťažká, pretože nás čakajú zásadné veci. Prvou silnou témou je konsolidačný balíček, keďže bude mať dosah na životy nejakej časti spoločnosti. Niekomu sa musí zobrať, niekde sa musí ušetriť. Druhou silnou témou bude rozpočet. Ten musí byť schválený v priebehu novembra. Daný termín je preto, aby rozpočet nemusel byť vyrovnaný, keďže taký sa zrealizovať nedá,“ poznamenal pre TASR.







Predseda parlamentu predpokladá, že s výsledným rozpočtom nebudú všetci spokojní. „Dôležité však je, aby nebol niekto víťaz a niekto porazený. A hlavne, aby neboli porazení občania SR,“ podotkol. Apeloval na to, aby k dohode došlo. „Ak vláda chce fungovať ďalej a ja stále tvrdím, že k momentálnej vláde nemáme v opozícii alternatívu, tak k dohode na rozpočte musíme dôjsť, inak by to bol veľký problém pre vládnu koalíciu, ale aj pre fungovanie celého štátu,“ dodal.



Potvrdil, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už v rámci koalície predstavil návrh konsolidačných opatrení. Má ísť o 68 opatrení za asi tri miliardy eur. „V Hlase-SD máme definované červené čiary, cez ktoré neprekročíme, a to sa týka najmä starých ľudí, chorých ľudí, mladých rodín a všetkých, ktorí sú sociálne slabší. Určite sa nebude šetriť ani konsolidovať na úkor ľudí, ktorí už teraz majú málo,“ vyhlásil Raši.



Nájdenie dohody na rozpočte a konsolidačných opatreniach bude podľa neho skúškou koalície. Tú v súčasnosti považuje za stabilnú. „Stabilita koalície má jediný parameter, a to prechádzanie zákonov v parlamente. Na tejto schôdzi parlamentu prešli všetky koaličné návrhy, vládne návrhy zákonov prechádzali bez problémov, to znamená, že koalícia je stabilizovaná,“ skonštatoval. Za stabilizujúci prvok v koalícii označil Hlas-SD. Poukázal pritom na to, že predstavitelia Hlasu-SD nevstupujú do bojov a vyhýbajú sa verejnému odkazovaniu. „Nerobili sme problémy napriek tomu, že deväť mesiacov nebola dodržiavaná koaličná zmluva k voľbe predsedu parlamentu,“ argumentoval.