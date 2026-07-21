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Raši: Spolu s F. Švidraňom odchádza ďalší priamy svedok SNP

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Na archívnej snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP.

Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Spolu s Františkom Švidraňom odchádza ďalší priamy svedok Slovenského národného povstania (SNP). O to dôležitejšie je uchovávať ich príbehy a odovzdávať ich ďalej, aby nové generácie vedeli, akú cenu mala sloboda, v ktorej teraz žijeme. Na sociálnej sieti to v súvislosti s úmrtím posledného delostrelca, ktorý bojoval v SNP, uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

Podľa Rašiho životný príbeh Švidraňa zostane navždy zapísaný v pamäti slovenského národa. „Bol jedným z tých, ktorí v čase skúšok dokázali prekročiť hranice vlastného strachu a postaviť sa za hodnoty, ktorým verili. Jeho život nám pripomína, že dejiny netvoria iba veľké udalosti, ale predovšetkým rozhodnutia odvážnych ľudí,“ uviedol predseda parlamentu.

Švidraňovi a všetkým účastníkom SNP sa Raši poďakoval za ich odvahu, obetu a pevný postoj v prospech budúcnosti krajiny. „Nezabúdajme, že sloboda, ktorú máme dnes, je výsledkom odvahy tých, ktorí sa nebáli konať v časoch, keď to bolo najťažšie,“ uzavrel.

Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP. Informuje o tom Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na sociálnej sieti. Za účasť v SNP bol vyznamenaný viacerými medailami a v roku 2025 mu bol udelený Pamätný kríž vojnového veterána.
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