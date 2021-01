Raši: Spôsob testovania, ktorý navrhla vláda, je medicínsky nezmysel

Bratislava 18. januára (TASR) - Celonárodné plošné testovanie a jeho výsledky, ktoré budú priepustkou do prírody či do práce, je medicínsky nezmysel. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Hlas-SD.



"Je to ako keby sme povedali, že ak sa dám dnes otestovať, tak ma bude vírus dva týždne obchádzať," skonštatoval v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Pripomenul, že tak ako na prelome októbra a novembra ľudia dostanú modrý certifikát - priepustku na slobodu, hoci nikto nezaručí, že sú naozaj negatívni a nemôžu sa nakaziť priamo na testovaní alebo kedykoľvek po ňom.



"Na celonárodné plošné testovanie nie je Slovensko pripravené, máme málo mobilných odberových miest a opäť to hodíme len na samosprávy, ktoré budú musieť zabezpečiť testovacie miesta a zdravotníkov. A najmä tí už teraz nestíhajú, sú vyčerpaní, unavení a teraz ich budeme nútiť testovať až deväť dní, počas ktorých enormne zvyšujeme riziko ich nakazenia sa a zdravotníci nám budú chýbať v nemocniciach a v ambulanciách," skonštatoval Raši.



Upozornil tiež, že testovanie nie je všeliek na zastavenie šírenia vírusu. "Je to len jeden z mnohých nástrojov, ale iba ak sa robí cielene, regionálne v ohniskách a najmä na základe odporúčania odborníkov," zdôraznil.



Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať. Vláda tiež rozhodla, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých.